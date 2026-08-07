María Fernanda Raverta
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Carolina Píparo no borra el tweet de su fallido nombramiento en ANSES: La insólita explicación de la diputada
Continúa la ola de renuncias antes del 10 de diciembre: Raverta, Marcó del Pont, Sabbatella y otros secretarios
La ex candidata a intendenta de UxP en General Pueyrredón, Fernanda Raverta, es fiscal en una mesa de Mar del Plata
Kicillof en Mar del Plata: "Massa es un hombre que ama la costa argentina y no la piensa privatizar"
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Massa en Mar del Plata dijo que si es electo Presidente los “jubilados y pensionados” van a ser parte de sus prioridades
Ampliación de Créditos ANSES para trabajadores y jubilados: Nuevos montos y desde cuándo están disponibles
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Mar del Plata: El Intendente Guillermo Montenegro le ganó a Raverta
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Campaña electoral en Mar del Plata: Raverta propone ampliar la playa pública en 100 mil metros cuadrados
Debate de candidatos en General Pueyrredón: Fernanda Raverta se enfrenta al intendente Guillermo Montenegro
Créditos a trabajadores: abren más de 300 oficinas de Anses para atender consultas y validar solicitudes
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