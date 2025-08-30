La candidata a senadora por la Quinta Sección Electoral, Fernanda Raverta, visitó la ciudad bonaerense de Ayacucho en el marco de un acto previo al cierre de campaña local. En la sede del Partido Justicialista, la dirigente de Fuerza Patria brindó un discurso en el que convocó a “defender la democracia, rechazar la antipolítica y recordar la historia reciente de la Argentina”.

Ads

Durante su intervención, la marplatense –exdirectora ejecutiva de la ANSES y actual candidata a la Cámara Alta– advirtió: “Es momento de mirarnos a los ojos y hablar de política”, y cuestionó la idea de que el debate político deba quedar fuera de los espacios sociales.

Raverta apuntó contra los modelos de ajuste económico aplicados en distintas etapas del país y remarcó que “ningún trabajador, jubilado o estudiante sale beneficiado con estas recetas”. En ese marco, se refirió al uso de la consigna “Nunca Más” por parte de sectores opositores y fue categórica: “El ‘Nunca Más’ es del pueblo argentino, no de una campaña política”.

Ads

La candidata señaló que el escenario actual combina “ajuste económico con un clima de violencia verbal y social”. Y agregó: “Se instaló el insulto, el agravio y la confrontación entre trabajadores y sectores populares”.

Además, Raverta se refirió al escándalo en torno a las pensiones por discapacidad, al que calificó como “un hecho inadmisible que afecta a los más vulnerables”.

Ads

En el tramo final de su mensaje, la dirigente llamó a redoblar esfuerzos de cara a las urnas: “Cada voto individual condiciona el futuro colectivo. Es tiempo de salir a hablar, dar la discusión y construir un país más justo”.

La visita de Raverta se da en el marco de una intensa agenda de campaña que la llevó en las últimas semanas a recorrer distintas localidades de la provincia. En paralelo, en Mar del Plata también se discute el papel de la militancia y el futuro del peronismo local, un tema que ya generó debates previos en la región, tal como informó LANOTICIA1.COM.