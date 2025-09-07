La candidata a senadora provincial de Fuerza Patria (Quinta Sección) expresó su "alegría de poder votar", pero “además con la enorme ilusión de que podamos manifestarnos los ciudadanos sobre algo que estamos viviendo que es muy cruel, que es muy injusto”.

En declaraciones a la prensa, Raverta señaló que “en un momento donde la enorme mayoría de los argentinos la estamos pasando muy mal, incluso la está pasando mal la democracia, es alentador saber que venimos a votar, venimos a expresarnos, venimos a sentir que en nuestro voto está nuestra voz”.

“Confío en los vecinos y en las vecinas de la provincia de Buenos Aires, pero además confío en los vecinos de Mar del Plata que saben que al abandono, que a la injusticia, que a la crueldad se la contrasta con la participación, con estar, con decir, con hablar, con opinar, con votar. Así que tengo fuerte ilusión en este día”, añadió.

Al respecto de la decisión del intendente Guillermo Montenegro de oponerse a la gratuidad del boleto de transporte público durante la jornada, señaló que es una discusión en la que no participó aunque aclaró que “todas las herramientas que favorezcan al voto son herramientas que hay que tener y promover, pero los marplatenses eligieron un intendente que ya bastante problema tiene porque no va a terminar su mandato, porque lo eligieron por cuatro años y se va a ir dos años antes.”

