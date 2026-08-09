María Luján Rey
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Elecciones 2023: Quiénes son los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires que no renuevan mandato
María Luján Rey: “UxP no persigue el delito y en las PASO tuvo un candidato a presidente que hablaba de ‘salir de caño’”
Bullrich profundiza la agenda de la gente y desde Vicente López promete "volver a defender a las víctimas de delitos"
Escrache a Luciani: El intendente de Pergamino y otros dirigentes de Juntos se solidarizaron con el fiscal
Sin Grieta: Diputados oficialistas y opositores se la agarraron con el VAR tras la derrota de Argentina con Arabia
En Diputados debaten proyecto para penalizar con un máximo de cinco años de prisión a quienes corran picadas
Ritondo, el primero en lanzar un spot de campaña: Va por la Provincia y presentó un equipo con vidalistas y PRO
La oposición acusó a Batakis de "kirchnerista" y aseguró que fundió la Provincia en la gestión de Scioli
Presentan proyecto para agravar penas a quienes corran “picadas”: Podrían recibir hasta 5 años de prisión
Merlo: Grindetti, Ahumada y Ritondo visitaron la planta Pirelli y apuntaron contra las políticas del Gobierno
Bianco dijo que "Vidal se asustó porque tiene miedo a otra paliza" y la oposición lo tildó de "machista" y "miserable"
El aberrante mensaje que recibió la hija de María Luján Rey en medio de la polémica por la causa de la Tragedia de Once
Fin de las notas