María Luján Rey es la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas que dejó la tragedia de Once. Ese 22 de febrero de 2012, luego de recorrer diferentes hospitales y analizar las filmaciones de seguridad de todas las estaciones del tren Sarmiento, su hijo seguía sin aparecer. El cuerpo de Lucas apareció recién tres días después de la espantosa tragedia. Estaba dentro del mismo tren y María Luján fue la cara visible de los familiares de las víctimas y de los pedidos de condena hacia los funcionarios implicados. A partir de ese momento, comenzó una incansable lucha para encontrar justicia.

Nacida en San Antonio de Padua un 4 de agosto de 1969, la docente fue una de las que impulsó la sanción en el Congreso Nacional de un “régimen de protección a las víctimas de delitos”. Desde 2019 se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y preside la Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja. Hace pocos meses, con una dura carta, dio a conocer que sufre de cáncer. “Creí que ya tenía saldada la cuota de sufrimiento en esta vida”, contó en aquella oportunidad. Con eje en seguridad, ahora se encuentra abocada a la campaña presidencial de Patricia Bullrich.

- Juntos por el Cambio está enfocando su campaña en la lucha contra el delito. ¿En qué momento de la inseguridad nos encontramos en la Argentina?

- El problema de la Argentina es que hoy no combate el delito. Hoy no se lo persigue. De hecho, quien se presentó como uno de los precandidatos a presidente en las últimas elecciones PASO, hablaba de salir de caño en caso de no tener laburo. Cuando escuchamos que salir a robar es un trabajo, cuando entendemos que no hay una persecución al delincuente y sí hay una mirada sobre la fuerza que limita su accionar, el policía que se compromete y realiza su trabajo, después tiene consecuencias como perder su trabajo o ser condenado por haber hecho lo que le corresponde hacer. Y esto tiene que dar con una postura ideológica, con una mirada que evidentemente nuestro espacio no comparte.

- Ustedes plantean que esto puede cambiar a partir del 10 de diciembre si Patricia Bullrich gana las elecciones. ¿Pero cómo se logra eso?

- Patricia ha sido muy clara en este tema. Durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, si algo la caracteriza fue haber perseguido el delito. En su gestión persiguieron a los narcos, persiguieron a los delincuentes comunes, tanto ella en el Ministerio de Seguridad de la Nación como Cristian Tritondo, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Por eso durante esos cuatro años habían bajado los delitos. En cambio con este Gobierno, ni bien iniciamos el confinamiento por la pandemia de coronavirus, vimos como el gobernador de la provincia de Buenos Aires liberó presos sin tener en cuenta la peligrosidad y pensando que en algún momento iban a volver a la cárcel. Hay un patronato de liberados que no funciona, hay cero control por parte del Estado. Todo eso produjo que hoy el tema de la inseguridad esté desbordado, sobre todo en el erritorio bonaerense.

- Y de acuerdo a la ola de robos que hay, ¿pensás que el gobernador está pagando caro esa decisión que tomó durante la pandemia?

- Yo creo que el gobernador no está pagando los costos de nada. Hoy tenemos una Provincia que está desgobernada, que no solamente en temas de seguridad hoy hace agua y lo sufren todos los vecinos, sino que tiene falencias en muchos aspectos. La provincia de Buenos Aires está mal y lo podés ver en cualquier barrio al que vayas: por las calles de tierra, por la falta de servicio, por la falta de obras. En las escuelas que dependen de la Provincia hay pibes que todavía no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen gas. Todo eso después de dos años de tener las escuelas cerradas, donde se las podrían haber puesto en condiciones. Y esto es responsabilidad del gobernador.

- Y si pasa todo eso en la Provincia, ¿por qué creés que Kicillof igualmente se impuso en las elecciones PASO?

- Creo que a los bonaerenses nos falta saber sobre quién recaen determinadas responsabilidades. A veces confundimos y pensamos que es el intendente el que tiene que dar respuestas sobre la salud y la seguridad. Pero la falta de insumos en un hospital provincial, que no tiene algodón, que no tiene gas, que no tiene médicos, es precisamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires. También hay muchas escuelas que son de gestión provincial en los municipios. Hablamos de escuelas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen baños en condiciones. Eso también es responsabilidad del gobernador. Y muchas veces el ciudadano común asigna responsabilidades en los lugares equivocados y por eso creo que está pagando un costo muy bajo por la mala gestión que ha tenido en estos cuatro años de mandato.

- Hace pocos días acompañaste a las Madres del Dolor y trabajaron en propuestas para endurecer las penas de quienes cometen delitos. ¿Qué nos podés contar de esa reunión?

- Volver a encontrarnos con las Madres del Dolor y con familiares víctimas de muchos delitos siempre es gratificante.Con ellos venimos trabajando en proyectos que he presentado de mi autoría, pero que fueron basados en pedidos puntuales de cada una de estas víctimas, que no han podido avanzar en el Congreso, aún presidiendo la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, todo por la falta de voluntad del oficialismo. El oficialismo no quiere agravar penas, el oficialismo sigue con este abolicionismo que viene ya con la doctrina de Zaffaroni y vuelve a poner a las víctimas en un segundo plano, algo que habíamos logrado cuando se sancionó la Ley de Víctimas con el ministro Garavano, en la gestión del presidente Macri. Habíamos empezado a trabajar muchísimo en ese sentido, dándole a la víctima los derechos y el lugar que se merece, y bueno, fue un paso para atrás durante estos cuatro años.

- Hoy muchos asesinos están libres y quienes caen presos muchas veces gozan de beneficios, como el uso del celular, o las salidas que hubo en pandemia. ¿Qué tienen pensado hacer contra eso?

- Esto del uso de los celulares, estos beneficios que van obteniendo, por ahí no es que falla la ley, sino lo que falta es la voluntad política y entender que el que delinque decide hacerlo, que la víctima nunca elija ser víctima, que nadie se imagina que el día de mañana sale a trabajar o sale a estudiar y regresa como víctima de un delito. El delincuente sabe lo que está haciendo, desde el que roba, desde el que hace un hurto, hasta los delitos de guante blanco, los delitos de corrupción, como pasó con la tragedia de Once.

Hay un proyecto presentado de mi autoría, por ejemplo, que tiene que ver con un incentivo educativo para aquellos que están privados de su libertad. Y propone que aquel que estudia tenga algún beneficio, con el objetivo de incentivarlo para el momento en que retome la vida en sociedad. Con el incentivo se le está dando una herramienta de manera gratuita para que, durante el cumplimiento de su pena, pueda formarse para que el día en que salga en libertad: la idea es que pueda decidir una nueva vida sin cometer delitos.

LamentLamentablemente,xisten algunos programas de ese estilo que se traducen en reducciones de pena. La realidad es que hemos visto que una persona como Juan Pablo Schiavi, condenado por más de 52 muertes de la tragedia de Once, se le redujo la pena en seis meses porque hizo más de 80 cursos de manera virtual desde la cárcel, como aprender a arreglar calefones o a hacer huerta en su casa. Eso tenemos que corregirlo para que no haya avivadas.

- ¿Y tu proyecto precisamente corrige esta cuestión?

- El proyecto que presenté tiene que ver con tener en cuenta cuál es la condición del preso al momento de ingresar al penal. Si el preso, como en el caso de Juan Pablo Schiavi, tiene un título universitario, evidentemente no era que no tenía herramientas para no delinquir en la vida en sociedad. Es una decisión que tomó a pesar de tener todas las herramientas para dedicarse a actividades lícitas. Si tiene un título universitario, solamente podría redundar en una baja de la pena, un posgrado o una maestría. Este incentivo se hizo pensando en aquel pibe que no tiene el primario, que no tiene el secundario, que decide terminar esos primeros estudios y para que sí tenga un incentivo para estudiar y tener una herramienta el día de mañana.

- A vos, lamentablemente, te ha tocado estar en los dos lados del mostrador por lo que sucedió con tu hijo en la tragedia de Once. ¿Qué hará Juntos por el Cambio si vuelve a ser gobierno?

- Patricia reconfirmó el compromiso con las víctimas de volver a ese camino que habíamos logrado transitar desde 2015 hasta 2019. No tengo ninguna duda de que Patricia va a poder volver a darle a las víctimas la centralidad. Hay un paquete de proyectos que ya están presentados y que van a ser tratados inmediatamente pasado el 10 de diciembre, cuando seamos gobierno. Y no tengo ninguna duda de que muchas de las cuestiones que plantean familiares de víctimas se van a plasmar en proyectos que van a ser llevados adelante. No solo la letra de la ley que es tan necesaria, sino también por la voluntad política. Patricia y todo el equipo que la acompaña tiene esa voluntad y el coraje para llevarlo adelante.