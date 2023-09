Luego de una invitación que se hizo extensiva a las principales fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones generales de octubre, Patricia Bullrich se convirtió este sábado en la primera candidata a presidente en visitar a las Madres del Dolor, la Asociación Civil que desde hace casi dos décadas acompaña a familiares de víctimas de delitos y que lucha para reducir la ascendente cantidad de hechos viales, que constituyen la principal causa de muerte en niños y jóvenes en nuestro país.

En un claro gesto por intentar diferenciarse de sus competidores, la postulante de Juntos por el Cambio se metió de lleno en un tema sensible como lo es la inseguridad, que trastoca a todos los argentinos y llegó cerca del mediodía a la sede de la entidad ubicada en el barrio de Florida. Allí la exministra de Seguridad se mostró acompañada por el diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo; la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, María Luján Rey y el exdiputado nacional, Eduardo Amadeo.

Bullrich arribó a la ONG en un vehículo de su equipo de trabajo, saludó a algunos vecinos y fue recibida en la fundación por la principal fundadora de Madres del Dolor, Vivian Perrone y la actual titular de la Asociación, Isabel Yaconis. También se hizo presente la intendenta local de Vicente López, Soledad Martínez, quien llegó temprano a la casona donde funciona la entidad y ayudó personalmente a las activistas a acondicionar el espacio para recibir a la candidata a presidenta y los legisladores nacionales de su espacio.

Ante los micrófonos de LaNoticia1.com, Patricia Bullrich explicó: “Frente a distintas causas como homicidios, violaciones, accidentes de autos -que no son accidentes porque son homicidas al volante-, nosotros hoy hemos tomado un compromiso de llevar adelante una serie de leyes que protejan a la población, que protejan a los jóvenes, que protejan a las familias”. Y sostuvo: “Todos los proyectos de ley que hoy nos presentaron las Madres del Dolor están en la agenda que vamos a llevar adelante desde el 10 de diciembre”.

Por su parte, Viviam Perrone se mostró satisfecha por la visita. “Fue una reunión muy positiva. Nosotras no pertenecemos a ningún espacio político y pedimos la reunión a tres de los principales candidatos: a Patricia Bullrich, a Sergio Massa y a Javier Milei. De parte de Bullrich, enseguida nos dieron una respuesta y hoy ya estuvo acá. De Massa también me respondió rápido, Malena Galmarini, y se están fijando como pueden acomodar su agenda para venir. Y por parte de la gente de Milei todavía no tuvimos respuesta”.

En tanto, Cristian Ritondo señaló a este medio: “Vengo trabajando en una agenda en común con las Madres del Dolor desde hace mucho tiempo. Muchos de los proyectos que se plantean fueron presentados por mi autoría y por la de María Luján Rey. Creemos que son leyes necesarias en la Argentina para ponernos del lado donde nos tenemos que poner: que es del lado de la víctima. Esta es una agenda que conozco y que acompaño. Y queremos trabajar en ella desde el 10 de diciembre, con Patricia Bullrich presidenta”.

Según comentó el legislador a LaNoticia1.com, “los argentinos necesitamos una fuerza legislativa a partir del 10 de diciembre que haga posibles estas leyes y no sufran distorsiones de garantismo que terminan protegiendo más a los delincuentes que a las víctimas”. “Necesitamos la llamada ley Kevin y agravar las penas de aquellos que corriendo picadas, usando el auto como revólver, matan personas. Y mientras uno pierde un familiar querido, los asesinos salen manejando al otro día”, remarcó.

“Necesitamos la baja de edad de imputabilidad, necesitamos una ley de reiterancia para aquellos que cometen delitos no salgan por la puerta giratoria”, agregó el exministro de Seguridad bonaerense. “Todo esto tiene que ver también con un trabajo de prevención. Esta agenda que venimos compartiendo la hemos llevado adelante como oposición, presentando proyectos, como la ley de alcohol cero. Este es el trabajo y el compromiso que nosotros tenemos con las Madres de Dolor”, concluyó el legislador del PRO.

María Luján Rey también conversó con LaNoticia1.com y sostuvo que “es un placer volver a encontrarnos con las Madres del Dolor y con familiares de víctimas de muchos delitos con los que venimos trabajando”. En ese marco, explicó que “hay proyectos que he presentado de mi autoría, que fueron basados en pedidos puntuales de cada una de estas víctimas, que hasta el momento no han podido avanzar en el Congreso -aún presidiendo la Comisión de Legislación Penal- por la falta de voluntad del oficialismo”.

“El oficialismo no quiere agravar penas y sigue con el abolicionismo que pregona la doctrina de Zaffaroni. Y vuelve a poner a las víctimas en un segundo plano. Durante el gobierno de Mauricio Macri habíamos logrado sancionar la ley de víctimas con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y habíamos comenzado a darle a la víctima los derechos y el lugar que se merece. Sin embargo, durante estos últimos cuatro años se dio un paro atrás”, lamentó la mujer que sufrió la muerte de su hijo, Lucas Menghini Rey, en la tragedia de Once.

“Hoy Patricia Bullrich confirmó el compromiso con las víctimas de volver a ese camino, de volver a darle a las víctimas la centralidad. Hay un paquete de proyectos que ya están presentados y que van a ser tratados inmediatamente pasado el 10 de diciembre cuando seamos gobierno. Y no tengo ninguna duda de que muchas de las cuestiones que hoy se plantearon se van a plasmar en proyectos que van a ser llevados adelante porque Patricia Bullrich tiene la voluntad política que hace falta para encarar estas iniciativas”, expresó.

En diálogo con LaNoticia1.com, la intendenta Soledad Martínez también se refirió al encuentro y dijo: “Una vez más estamos acompañando a las Madres del Dolor. En este caso acompañé a Patricia Bullrich, a Cristian Ritondo y a todo nuestro equipo de especialistas en seguridad a conversar con familiares de víctimas de distintos delitos y crímenes que han ocurrido en el país, algunos muy conocidos. Y también a traerles propuestas concretas para los problemas que todos los días tenemos los argentinos”.

“Si hay algo que distingue a Patricia y a nuestro equipo es que todos los días estamos trabajando para llevarle a familias de víctimas de delitos gravísimos, soluciones concretas”. “Siempre es lindo, para mí en lo personal, venir a la Casa de Madres del Dolor, poder acompañarlas y escucharlas, porque a lo largo de todos estos años han sido un símbolo de lucha, de pedido de justicia en muchos casos. Y nosotros como funcionarios públicos tenemos que darles respuestas”, agregó la jefa comunal que arrasó en las PASO.



Quiénes son las Madres del Dolor

Respecto al rol que cumplen las Madres del Dolor, Viviam Perrone precisó: “Hace 21 años que mataron a mi hijo, Kevin Sedano. Y en ese momento comprendí que realmente la mayoría de estos hechos viales se pueden evitar. Y así fui conociendo a otras madres, a Isabel Yaconis, a Silvia Irigaray, Marta Canillas, Nora Iglesias, Elsa Gómez, Elvira Torres, Silvia Fredes. Desde hace 19 años formamos parte de las Madres del Dolor, una ONG de la que también integra Matías Bagnato, víctima de la llamada ‘masacre de Flores’”.

“Aquí recibimos denuncias, recibimos a familiares de víctimas, los escuchamos, los acompañamos, leemos sus causas y tenemos un equipo de victimología que los atiende en momentos muy difíciles. Nosotras sabemos qué es lo que realmente pasa en la calle, qué es lo que pasa en los tribunales, cuáles son las leyes que hay que terminar de confeccionar, de arreglar o de corregir. Y sabemos cuáles son los proyectos de ley que se tienen que tratar en el Congreso y que hoy se encuentran trabados”, precisó la activista.

En ese sentido, imploró: “Necesitamos que los diputados y senadores vayan a trabajar. No puede ser que prácticamente no se reúnan, no puede ser que traben los proyectos. Necesitamos que los traten, que en todo caso nos digan si sirven o no. Y necesitamos que acompañen a los familiares de las víctimas, porque nos sentimos muy solos en este camino de dolor. Así que fue positivo que desde un espacio político hayan venido a escucharnos y nosotros también escuchar su opinión con respecto a diferentes puntos”, concluyó Perrone.