María Teresa García
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Cristina bajó un cambio en la interna del PJ y frenó el proyecto de elecciones concurrentes en la Provincia
¿Concurrentes o desdobladas?: doble sesión especial en el Senado bonaerense para tratar la agenda electoral
Kicillof desdobló elecciones en Provincia y Teresa García encendió la interna del PJ: "La quieren jubilar a Cristina"
Se recalienta la interna del PJ: "Yo no voy a discutir la Constitución con el Ministro de Gobierno", dijo Teresa García
Teresa García alertó sobre el fin de la obra pública: “Continuar cloacas y pavimento tiene que ver con un mejor vivir”
"Hay alguna que otra escuela bonaerense en que no está presente la autoridad de mesa", informó Teresa García
Diputados: con el apoyo de la CGT, el oficialismo vuelve a la carga con proyecto que regula las apps de delivery
Condena y renunciamiento de Cristina Kirchner: Legisladores bonaerenses del Frente de Todos apoyaron a la vicepresidenta
¿Los retó Kicillof?: La tremenda pelea entre Karina Menéndez y Franco La Porta al final terminó a los abrazos
Interna en el Frente de Todos: La Porta cruzó a la intendenta de Merlo y ministras de Kicillof lo tildaron de "machirulo"
Repudios al atentado a CFK: Diputados sesiona este sábado y la Legislatura bonaerense convocó para el lunes
Teresa García: "Por más que los intendentes intenten controlar las góndolas, no se puede hacer todos los días"
Junto a intendentes bonaerenses, Durañona presentó el proyecto de Ley de Precios Justos en cada Municipio
El PJ de San Isidro va a internas y se miden pesos pesados del Frente de Todos: Cafiero versus Galmarini y García
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