Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió al proyecto ingresado por Teresa García en la cámara alta bonaerense que impulsa la suspensión de las PASO al tiempo que llama a elecciones concurrentes con las nacionales. Este último punto fue cuestionado por el funcionario de Axel Kicillof que señaló que afecta la unidad política del oficialismo bonaerense.

“Es inconstitucional, no suma”, aseguró el ministro en diálogo con la prensa desde el Salón Dorado de la Gobernación y aseguró que “avanza sobre las atribuciones del gobernador”.Y agregó: "Nosotros seguimos abiertos a mantener todas las discusiones que sean necesarias, pero no es un buen antecedente".

Por su parte, Teresa García, defendió el proyecto de su autoría que lleva la firma de 16 de los 21 senadores peronistas y aseveró: “El artículo 83 de la Constitución (de la Provincia) dice que las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, en la fecha que la ley la establezca. Nosotros con este proyecto de ley establecemos que la fecha es la concurrencia con la elección nacional”.

“Sé que me han respondido desde el Ministerio de Gobierno hoy a la mañana. No lo vi, pero sé que me han respondido, invocando el inciso 7 del artículo 144 de la Constitución”, declaró en una entrevista radial con FM La Patriada y le dio lectura a la norma citada por Carlos Bianco.

“Dice lo siguiente: entre las atribuciones que tiene el Gobernador es convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida, la oportunidad debida está descrita anteriormente que es cuando la ley lo establezca, sin que por ningún motivo pudiera diferirla”, expresó.

Y en esa línea aseveró: “Es más que clara la Constitución, yo no voy a discutir la Constitución con el Ministro de Gobierno, le sugiero que la lea bien y si hay interpretaciones forzadas, bueno ya tiene más que ver con posicionamientos políticos que con la letra de la ley”.

En cuanto a la interna que se tensionó tras la presentación del proyecto en el Senado y el pedido de 46 intentendentes solicitándole al Gobernador que desdoble los comicios declaró: “Conozco la opinión de los compañeros. Sé que a todo el mundo lo pone, de mínima en una situación incómoda y de máxima en la zozobra de que nuestra fuerza política esté en esta discusión cuando pasan otras cosas”.

“Yo debo decirle que desde la figura de Cristina (Fernández de Kirchner), que es lo que conozco, ha estado desde el primer momento la voluntad de llegar a un acuerdo con esta postura”, agregó al tiempo que aseguró “que además es caprichosa, porque un desdoblamiento no es el fondo de la política, me parece que aquí se discute otra cosa, si no, no se entiende, realmente no se entiende”.

Asimismo, García reconoció que la disputa en el partido “ya comenzó a discutirse el año pasado con la interna que no fue, con (Ricardo) Quintela el posicionamiento también tiene que ver con otra cosa”. En referencia al cruce entre La Cámpora y el kicillofismo luego de que CFK decidiera postularse a la presidencia del PJ Nacional, cuando el Gobernador bonaerense ya había brindado su apoyo a la candidatura de su par en La Rioja.

Y agregó: “Pero como no me parece que sea tiempo de mirar para atrás, sino para adelante, las conversaciones no están cerradas. Obviamente Cristina y nuestro espacio político están abiertos a charlar estas cosas”, concluyó.