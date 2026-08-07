Mariano Cecilio Uset
Ordenar por:
Elecciones 2023 en Coronel Rosales: Rodrigo Aristimuño de UxP le arrebató la comuna a Juntos por el Cambio
Elecciones Generales 2023: La Sexta Sección es territorio de JxC pero en Bahía Blanca acecha el liberalismo
"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
PASO 2023 en Coronel Rosales: Juntos, Unión por la Patria y La Libertad Avanza llegan con chances de ganar en octubre
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
"Hay equipo": los intendentes del PRO felicitan a Jorge Macri tras ser confirmado como candidato en la Ciudad
Uset no irá por otro mandato en Rosales: "estamos en la búsqueda de voces que puedan representarnos"
Facundo Manes postuló a su candidata a intendenta en Coronel Rosales: “El futuro es con las mujeres”
Coronel Rosales quiere recuperar los recursos que La Matanza recibió de más y apunta a Kicillof por el reparto de fondos
Mariano Uset cuestionó el Censo y reprochó que Coronel Rosales estaba "condenado a resignar recursos"
Página 1 de 4