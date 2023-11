Mariano Uset no compitió en las elecciones y en su lugar Juntos por el Cambio designó a Nicolás Aramayo para competir con Rodrigo Aristimuño de Unión por la Patria. El peronismo sacó 5 puntos más y le arrebató la comuna. El actual jefe comunal comenzó la transición de gobierno.

"Nos reunimos por primera vez la semana posterior a las elecciones. Ahí abrí las puertas de la gestión para que los referentes de las distintas áreas se reunieran con el equipo de gobierno para ir interiorizándose sobre los aspectos que están en marcha y aquellos que necesitan conocer para llevar a cabo la administración", explicó Uset a la radio LU2.

Sobre su gestión, que se extendió por dos periodos, aseguró que deja “un Municipio moderno".

"Fuimos el trigésimo municipio en el país en implementar el sistema de expediente electrónico con firma digital para todos los trámites. Además, modernizamos todas las áreas de gestión que pudimos e incorporamos tecnología para mejorar la eficiencia y transparencia", detalló Uset.

"Tenemos un hospital que tiene el doble de capacidad de la que tenía cuando asumimos, con enormes inversiones que se hicieron para poder asumir la gran cantidad de demanda que había en Punta Alta", continuó.

El mandatario de Juntos por el Cambio no le escapó a su postura sobre la alianza entre Macri y Milei de cara al balotaje:

"Entiendo que como intendentes no podemos ser relatores, ni observadores de la realidad. Durante ocho años, he tenido que tomar decisiones que no han sido cómodas. En este caso, no me voy a quedar en una tribuna de brazos cruzados viendo a quién le va la pelota. Nada de neutralidad", dijo y ratificó su apoyo a la alianza con los libertarios.