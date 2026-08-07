Roberto Maximiliano Suescun
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El intendente de Rauch defendió el uso del Fondo Educativo: "El municipio no puede seguir haciéndose cargo de todo"
"Las internas de 2023 entre Larreta y Bullrich dejaron heridas relevantes en Rauch", admitió una dirigente del PRO
Gobernando bajo la lluvia: En plena tormenta, el intendente de Rauch asistió a los vecinos afectados por el temporal
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Grindetti firmó un compromiso con intendentes de la Quinta para la restauración del ferrocarril al Puerto de Quequén
"Mis alumnos me cargaban con votar a otro": quiénes son los intendentes bonaerenses que festejan el Día del Maestro
Suma fija: Los municipios plantean problemas financieros para pagarlo, el privado no quiere y el sindicalismo se queja
Intendente de Rauch no garantizó que vaya por la reelección y sugirió “la necesidad de la alternancia”
Los 32 intendentes bonaerenses de la UCR se reúnen en Rauch: Discutirán estrategias para las elecciones 2023
El Intendente de Saladillo reveló qué fue lo que pidió Axel Kicillof durante la reunión con los alcaldes radicales
El defensor de Berni menos pensado: Un Intendente de JxC dice que traspasar la Policía Local "no es viable"
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