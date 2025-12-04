La Legislatura bonaerense aprobó este jueves la Ley de Financiamiento, una herramienta clave para que la Provincia pueda afrontar vencimientos de deuda, reactivar obras y sostener áreas críticas en un contexto de fuertes restricciones. El alivio también alcanzará a los 135 municipios, que recibirán un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con una garantía mínima de $250.000 millones para el primer semestre de 2026.

Entre los intendentes que siguieron de cerca el debate estuvo Maximiliano Suescún, de Rauch (UCR), una de las voces que venía reclamando la aprobación del proyecto. “Este financiamiento tiene un fondo previsto para los municipios que realmente nos puede dar una mano importante”, señaló el jefe comunal en declaraciones televisivas a C5N días antes de la votación.

Suescún sostuvo que la situación de las comunas es crítica. “Si no recibíamos esta herramienta, íbamos a tener serias dificultades para seguir dando respuesta. Estamos en un proceso complejo de las finanzas locales”, advirtió.

El intendente radical subrayó que la estructura de gastos municipales viene tensionada principalmente por el sistema sanitario: “En muchos distritos, la salud se lleva entre el 35% y el 40% del presupuesto. Con los recortes nacionales y la caída de recursos, seguir funcionando se hace cada vez más difícil”.

El planteo de Suescún coincide con lo expresado por el Foro de Intendentes Radicales, que horas antes de la votación había pedido acompañar el esquema de financiamiento “para garantizar previsibilidad” y sostener obras en un contexto de alta demanda social. En notas recientes de este portal, otros jefes comunales también habían advertido sobre la necesidad de contar con recursos estables para cerrar el año y planificar 2026.

Con la ley ya sancionada, el reparto del fondo será mixto: el 70% mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante a través de programas provinciales de infraestructura, ambiente y transporte. Además, se condonarán deudas municipales por los fondos COVID, un reclamo transversal de los intendentes.

Pese al alivio que representa la medida, Suescún mantuvo su tono prudente. “Necesitamos esta herramienta para atravesar un momento complejo. Sin financiamiento, los gobiernos locales íbamos a tener muchas dificultades”, expresó.

Desde la Provincia destacaron que la aprobación del financiamiento permitirá sostener obras paralizadas, cubrir vencimientos heredados y compensar la caída de transferencias nacionales. Para los municipios, en cambio, el foco es más inmediato: salarios, salud, educación, seguridad y servicios esenciales, las áreas donde el impacto del recorte se sintió con mayor fuerza.

Mientras la Provincia celebra el acuerdo legislativo, los intendentes ya miran el próximo semestre. Y aunque el financiamiento trae aire, todos coinciden en que los próximos meses seguirán siendo desafiantes para la gestión local.