Salvador Ignacio Serenal
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Serenal confirmó que el Carnaval de Lincoln no se suspende: "Lo que sí vamos a tener es un festejo mucho más austero"
Lincoln: El Concejo Deliberante pedirá informes sobre el personal municipal despedido durante el mes de octubre
Expo Quesos de Lincoln: “Queremos que el municipio no sea solo conocido por sus carnavales”, dijo el intendente
Elecciones Generales 2023: Salvador Serenal, ganador en Lincoln, uno de los pocos destacados de Juntos
Lincoln: la UCR denunció "un brutal atentado en pleno acto de cierre de campaña" y apuntan a exintendente peronista
Pago de suma fija en Lincoln: “Si el Gobernador nos envía el dinero, no vamos a oponernos”, dijeron desde el municipio
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
“Tenemos un Gobernador que le dio la espalda al campo y a la producción”, dijo Santilli en recorrida por la cuarta sección
Sorpresa en Lincoln: El ex intendente Fernández, acusado de asociación ilícita, se postuló como candidato
"100% de inflación": La explicación de Serenal de por qué no pudo hacer mejoras en Lincoln con fondos de Provincia
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