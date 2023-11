En la pasada sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Lincoln fue aprobado un proyecto de comunicación que había sido presentado por el bloque del Frente de Todos a través del cual se le solicitará al Municipio que informe la situación del personal cesanteado durante octubre último.

En este sentido, el expediente le exige al Ejecutivo comunal que “informe cantidad de personal despedido recientemente en el mes de octubre de 2023 y causas de los mismos”; y “juicios que se han iniciado contra la Municipalidad de Lincoln por reclamos de empleados despedidos desde enero de 2003 en adelante”.

Desde el Municipio, si bien aún no han enviado la respuesta correspondiente, ya hubo declaraciones bajando el tono del eventual conflicto. Sobre este punto habló el jefe de Gabinete (y concejal electo), Ramón Parera, quien confirmó que “en estos últimos meses hubo alrededor de veinte personas cesanteadas".

"La realidad es que nosotros tenemos movimientos de altas y bajas todos los meses. La oposición pone el ojo en esas bajas y sostiene que serían por una cuestión política, pero nunca preguntan por las altas", explicó el funcionario en declaraciones al canal Somos Lincoln y replicadas en diario La Posta.

Además, aseguró: “La gente del sindicato estuvo con el director de Personal y se les mostró el porqué de la baja. Puede ser por faltas seguidas que no están justificadas, por distintas cuestiones que ameritan que no se les renueve el contrato". "Lo que se hace es no renovar el contrato”, agregó.

“En el caso de que se le haya dado de baja a una persona de planta permanente, legalmente se hace un proceso muy exhaustivo, y quiere decir que ese trabajador ha cometido muchísimos errores, como faltas injustificadas y abandono del lugar del trabajo. Esto es como en cualquier lugar en el sector privado", concluyó.