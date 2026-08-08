Soledad Martínez
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"La verdadera historia de Vicente López": el primer libro que explica los motivos que llevaron a la creación del partido
Los vecinos de Vicente López decidirán cómo invertir la plata de los impuestos: todo sobre el Presupuesto Participativo
Corte de boleta de JxC en la Primera Sección: Gran tijeretazo a favor de Massa o Milei en San Miguel y Tres de Febrero
Soledad Martínez consiguió un contundente triunfo en Vicente López: duplicó en votos al candidato de Unión por la Patria
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Bullrich profundiza la agenda de la gente y desde Vicente López promete "volver a defender a las víctimas de delitos"
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Elecciones insólitas en Vicente López: Una rata en el cuarto oscuro, una detenida y 3 listas con menos de diez votos
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Soledad Martínez recibió a Larreta: "En Vicente López estamos juntos todos los espacios de JxC", destacó
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