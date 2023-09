Luego de lo que fueron las PASO y a cinco semanas de las elecciones generales de octubre, LaNoticia1.com conversó con Soledad Martínez. La intendenta de Vicente López logró un contundente triunfo luego de que su espacio triplicó los votos del peronismo, consolidando así a Juntos por el Cambio en el máximo bastión PRO de la Provincia.

“Hace muchos años que los vecinos nos vienen acompañando a esta gestión que inició Jorge y hoy me toca a mí continuar, un equipo que trabaja todos los días para solucionar los problemas de nuestros vecinos”, indicó la jefa comunal, quien pese al aplastante triunfo optó por mostrarse cautelosa: “Me dio mucha alegría el resultado, pero la elección más importante, la elección que vale, es la de octubre”.

Durante las PASO en Vicente López, Soledad Martínez recibió muchos más votos de los obtuvieron Patricia Bullrich y Néstor Grindetti para las categorías a presidente y gobernador, respectivamente. Es por eso que la alcaldesa llamó a “acompañar” al resto de la lista de Juntos por el Cambio en los comicios de octubre.

“Más allá de que nos vaya muy bien en Vicente López y los vecinos nos vuelvan a continuar brindando su confianza con su voto, es importante que en la Provincia y en la Nación también haya personas comprometidas con Vicente López. Patricia Bullrich y Néstor Grindetti son nuestros candidatos y creo que pueden hacer una diferencia para que en Vicente López no perdamos todo lo que hemos logrado construir en este tiempo. Estoy segura que con ellos podremos ir por más”, señaló la actual intendenta municipal.

Desde el jorgemacrismo aseguran que uno de los motivos que contribuyeron al arrollador resultado en las PASO responde al trabajo que viene haciendo el municipio en materia de seguridad. Mientras que el Conurbano bonaerense se desangra entre crímenes y robos cada vez más violentos, y pese a tener de vecino a uno de los distritos más calientes de la Provincia como lo es San Martín, en Vicente López se destaca una enorme tarea frente a la lucha contra el delito.

En ese contexto, el municipio alcanzó la meta de instalar 170 Puntos Seguros en distintos barrios que permiten a los vecinos comunicarse de manera inmediata con el Centro de Monitoreo ante una emergencia. Además, el distrito ya cuenta con más de 2200 cámaras de videovigilancia. Y a lo largo de este año también se sumaron nuevas patrullas, tanto motos como camionetas, para llegar a un total de más de 70 vehículos en toda la comuna.

“No importa si yo me llevo bien o mal con Kicillof, lo importante es que él haga su trabajo. Y hoy no lo está haciendo”.

“La realidad es que en la Argentina, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires principalmente, todos los días peleamos contra la inseguridad. En Vicente López hace muchos años decidimos hacernos cargo de la seguridad, seguridad que nunca nos dio el gobernador en estos cuatro años de gestión”, lanzó Martínez, quien al momento de evaluar al gobierno bonaerense fue tajante. “Para mí, la de Axel Kicillof, es una de las peores gestiones en la historia en materia de seguridad. También es muy mala en educación y salud, pero particularmente hablando de seguridad, sin duda es una de las peores”, disparó ante nuestros micrófonos.

Al ser consultada sobre cómo evaluaría su vínculo con el gobernador bonaerense, la intendenta volvió a lanzar otra filosa definición. “La relación entre políticos no es importante. No importa si yo me llevo bien o mal con Kicillof, lo importante es que él haga su trabajo y hoy no lo está haciendo. Pese a que tendría que ser la Provincia la encargada, desde hace mucho tiempo la seguridad en Vicente López la brinda el municipio”.

Siguiendo esa línea, Martínez subrayó que “desde hace mucho tiempo el municipio viene invirtiendo recursos en tecnología, en cámaras, en equipamiento para las fuerzas, porque cuidar a los que nos cuidan también es una de nuestras responsabilidades”. Y sostuvo que esos fondos “no son ni más ni menos que las tasas que pagan todos nuestros vecinos con mucho esfuerzo cada mes”. “Voy a estar un poco más tranquila si el 10 de diciembre hay una persona como Patricia Bullrich en la presidencia y alguien como Néstor Grindetti en la gobernación, acompañando este esfuerzo en seguridad que hace el municipio”, remarcó.

Vale recordar que pocos días atrás, la jefa comunal del PRO recibió en Vicente López a la candidata a presidenta, en el marco de una actividad política. “De ese encuentro con Patricia me llevé la tranquilidad de saber que tenemos una futura presidenta que se va a ocupar de la seguridad, como nos ocupamos nosotros en Vicente López, como se está ocupando Jorge (Macri) en la ciudad de Buenos Aires, y que le vamos a poder dar a los argentinos y a los bonaerenses, soluciones concretas a la seguridad”, dijo la exdiputada nacional. Y sentenció: “Con Patricia vamos a tener la tranquilidad de que a los chorros que agarramos en la calle, no los vamos a dejar salir por la puerta giratoria, que los que tienen condena firme, las van a tener que cumplir y se van a tener que quedar en la cárcel. Y que los que están en prisión, no van a poder seguir viviendo con tantos beneficios como si estuvieran afuera”.

Por último, Soledad Martínez se refirió a la reunión que mantuvo en las últimas horas con integrantes de la asociación civil Madres del Dolor. “Siempre es lindo para mí, en lo personal, acompañar a las Madres del Dolor y poder escucharlas, porque a lo largo de todos estos años han sido un símbolo de lucha, de pedido de justicia frente a muchos casos. Y nosotros como funcionarios públicos tenemos que darles respuesta”.

“Estuvimos escuchando a familiares de víctimas de distintos delitos y crímenes que han ocurrido en el país, algunos de esos casos muy conocidos, y por eso ofrecimos propuestas concretas para este problema que nos afecta a todos. Si hay algo que distingue a Patricia Bullrich y a nuestro equipo, es que todos los días estamos trabajando para llevarle a los argentinos y a las familias de víctimas de delitos graves, soluciones concretas”, concluyó.