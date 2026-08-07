Tordillo
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Los pueblos que sorprendieron en la elección bonaerense: un solo voto PJ, triunfo de Izquierda y récord de participación
Municipios más pequeños, elecciones con sorpresas: qué pasó en los 5 distritos menos poblados de la Provincia
Vacaciones de Invierno 2025: Salieron a la venta los pasajes de tren de larga distancia para julio y agosto
"Para empezar este 2025 vuelvo a asumir como intendente": Quién es el peronista que regresa tras 3 años de licencia
Tordillo: “Todos los días hay gente que se acerca al municipio porque no les alcanza”, dijo el intendente
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Tordillo: Por 68 votos fue reelecto Héctor Olivera
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Elecciones PASO 2023: La Quinta Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
En la Quinta Sección Electoral hay 210 precandidatos a intendente: Solo 4 municipios no tienen internas en las PASO
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