En la provincia de Buenos Aires, los partidos más pequeños en población —Tordillo, General Guido, Pila, General Lavalle y Lezama— mostraron votaciones ajustadas en las elecciones legislativas recientes, donde cada voto tuvo un peso significativo.

En Tordillo, con cabecera en General Conesa y unos 2.542 habitantes según el Censo 2022, Fuerza Patria se impuso tanto en concejales (47,19 %) como en senadores provinciales (45,23 %), seguido de cerca por La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires. El intendente Héctor Aníbal Olivera pertenece a Unión por la Patria (UxP).

En General Guido, la tendencia fue similar: Fuerza Patria ganó con 48,81 % en concejales y 48,51 % en senadores provinciales, mientras que Somos Buenos Aires quedó en segundo lugar. El distrito está a cargo de Carlos Humberto Rocha (UxP).

En Pila, Fuerza Patria consolidó su liderazgo con 56,03 % de los votos para concejales y 53,34 % para senadores provinciales. Le siguieron Somos Buenos Aires y La Libertad Avanza. La intendencia está en manos de Gustavo Sebastián Walker Esponda (Partido Justicialista).

En General Lavalle, la contienda fue más pareja. Somos Buenos Aires se llevó la elección de concejales con 34,84 %, apenas por encima de Fuerza Patria (33,11 %), mientras que en senadores provinciales Fuerza Patria se impuso con 33,37 % sobre Somos Buenos Aires (28,02 %). El intendente es Nahuel Guardia (UCR)..

Finalmente, en Lezama, Fuerza Patria fue la fuerza predominante con 42,56 % en concejales y 41,48 % en senadores provinciales, seguida por Somos Buenos Aires y La Libertad Avanza. La intendencia está a cargo de Arnaldo “Lalo” Harispe (Juntos por el Cambio).

Somos Buenos Aires también tuvo un desempeño destacado en estos distritos. Fue segunda fuerza en General Guido (33,21 %), Pila (25,00 %) y Lezama (36,41 % concejales), superando a La Libertad Avanza, que quedó en tercer lugar. En General Lavalle, desplazó a La Libertad Avanza como segunda fuerza en senadores provinciales (28,02 % vs 19,22 %). En Tordillo, quedó tercera con 12,57 %, detrás de La Libertad Avanza (40,35 %).

Los resultados muestran que, incluso en los municipios más pequeños de la provincia, cada voto cuenta. Fuerza Patria consolidó su liderazgo, pero la presencia de Somos Buenos Aires demuestra que los distritos chicos, dodne la política se vive muy de cerca, también pueden sorprender.