Una aeronave aterrizó de emergencia en ruta provincial 56, cerca de Conesa
Sufrió un desperfecto. Fue a la altura del km 33. No hubo heridos.
Una avioneta tuvo que descender de urgencia en plena Ruta 56 rumbo a la costa atlántica, a la altura del kilómetro 33, por un desperfecto mecánico.
El hecho sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona que queda pasando General Conesa y cercana a Pinamar.
Desde AUBASA informaron que no hubo heridos, aunque el tránsito se vio momentáneamente afectado.
Se trata de un avión Mooney M20 matrícula LV-HMY, una aeronave fabricada por Mooney Airplane Company propulsado por un motor de pistón conectado a una hélice, y es un diseño de ala baja.
ocurrió en plena temporada y generó demoras en una de las rutas más transitadas del verano, informó el medio 0221.com.ar
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión