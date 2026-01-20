Una avioneta tuvo que descender de urgencia en plena Ruta 56 rumbo a la costa atlántica, a la altura del kilómetro 33, por un desperfecto mecánico.

El hecho sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona que queda pasando General Conesa y cercana a Pinamar.

Desde AUBASA informaron que no hubo heridos, aunque el tránsito se vio momentáneamente afectado.

Se trata de un avión Mooney M20 matrícula LV-HMY, una aeronave fabricada por Mooney Airplane Company propulsado por un motor de pistón conectado a una hélice, y es un diseño de ala baja.

ocurrió en plena temporada y generó demoras en una de las rutas más transitadas del verano, informó el medio 0221.com.ar

