Adrián Osvaldo Ravier

Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978. Se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos (España). Se especializa en teoría monetaria, el estudio de los ciclos económicos, las finanzas públicas y la historia del pensamiento económico.

A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas (como UBA, ESEADE, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA)) y del exterior (durante el segundo semestre de 2012 también fue profesor visitante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala), además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

En la actualidad ejerce la docencia de Macroeconomía en la Licenciatura en Economía en UCEMA, y de Fundamentos de economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM). En posgrado, dicta teoría monetaria y ciclos económicos en el programa Master en Economía de UFM y la Universidad de las Hesperides, y también Pensamiento económico en el Posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas de UCEMA.

En 2005 recibió una beca del Ludwig von Mises Institute para trabajar algunos meses junto a los economistas más renombrados de la Escuela Austriaca como Joseph Salerno o Roger W. Garrison, entre otros.

En 2008 recibió una beca del Institute for Humane Studies (IHS) que le permitió completar sus estudios de posgrado en España. Además, trabajó como investigador del Ludwig von Mises Institute (2005), del ESEADE (2005-2007), de la Fundación Friedrich A. von Hayek (2007-2010), de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (2010-2018), del ESEADE nuevamente (2018-2023) y del Centro Friedman Hayek de UCEMA (2021-2025).

Ha colaborado recurrentemente con columnas en medios de comunicación y en un blog junto a otros colegas que ha sido referencia en economía en toda la región de habla hispana.

Fue director académico de Fundación Faro, el 'think tank' que dirige Agustín Laje, y continúa formando parte de las actividades de la Fundación una vez dejado el cargo. Desde diciembre de 2025, es electo diputado nacional de La Libertad Avanza, por la provincia de La Pampa. También es presidente de LLA de dicho distrito.

Desde junio de 2026, deja su banca de diputado al ser designado vocero presidencial por el presidente Javier Milei.

Publicaciones y reconocimientos

Es autor de varios libros, como “En busca del pleno empleo” (Unión Editorial) en donde presenta su mayor aporte al campo de la macroeconomía y la política económica, bajo su estudio de una Curva de Phillips de pendiente positiva. También es coautor del libro “Elementos de Economía Política” (Editorial La Ley) utilizado en Argentina, Ecuador y Guatemala como libro de texto básico para estudiar la economía política. Entre 2011 y 2013 publicó en tres volúmenes una compilación de 60 entrevistas a distinguidos economistas bajo el título "La Escuela Austriaca desde Adentro (Unión Editorial, Madrid).

Su trabajo “La globalización y la paz” (también traducido y publicado en inglés) fue galardonado en 2006 con el primer premio del Hayek Essay Contest de la Mont Pelerin Society (MPS). En 2012 recibió el Premio Stillman al mejor artículo periodístico sobre Derecho y Economía. En 2013 y 2014 recibió menciones en el concurso de ensayos Caminos de la Libertad, en México. En 2015 y 2024 obtuvo el 2do y 3er premio en este mismo Concurso de Ensayos.

Ha traducido material del inglés al español, incluyendo el libro de Peter Boettke, Handbook on Contemporary Austrian Economics (junto a Pablo Galindo), el que se publicará en 2017 en Unión Editorial.

A comienzos del 2012 publicó un volumen de ensayos titulado "LECTURAS de Historia del Pensamiento Económico" (Unión Editorial), que es utilizado también en universidades de varios países como texto complementario a los tradicionales manuales de economía para introducir al alumno a la evolución del pensamiento económico. En 2014 se publicó una nueva edición revisada y ampliada de este libro.

En 2026, en coautoría con el presidente Javier Milei, escribió "La batalla por la macroeconomía. El debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek".