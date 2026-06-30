El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará este martes a las 11.00 su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, donde responderá preguntas de los periodistas acreditados y expondrá los lineamientos de la nueva etapa de la comunicación del Gobierno nacional.

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La convocatoria fue anunciada por el propio funcionario a través de su cuenta de X. "A las 11 hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados", escribió.

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En el mismo mensaje, Ravier informó que la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, prevista originalmente para las 16.00, fue reprogramada por "problemas de agenda". Finalmente, el acto se realizará este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

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Ravier asumió la vocería presidencial luego de desempeñarse como diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza. La semana pasada renunció a su banca, lo que permitió la incorporación de Martín Matzkin a la Cámara de Diputados.

Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados.



Finalmente, por cuestiones de agenda, la jura del nuevo Jefe de Gabinete,… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 29, 2026

Su designación había sido anunciada el 19 de junio por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

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La conferencia de este martes marcará el debut formal de Ravier ante la prensa en un contexto de cambios dentro del Gobierno. El lunes por la noche, Milei confirmó que la Vocería Presidencial dejará de depender de la Jefatura de Gabinete y volverá a estar bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.