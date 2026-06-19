Adrián Ravier fue confirmado como nuevo vocero presidencial, según anunció el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Economista, docente universitario, escritor y diputado nacional por La Pampa desde diciembre de 2025, es una de las figuras más cercanas a Javier Milei dentro de La Libertad Avanza.

También comparte con el mandatario una fuerte afinidad ideológica, a tal punto que escribieron en conjunto el libro “La batalla por la macroeconomía”.

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Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, le dedicó Adorni al flamante vocero.

Nacido en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978, se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

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A lo largo de su carrera académica dio clases en universidades argentinas y del exterior, además de publicar numerosos trabajos vinculados a la teoría económica y la Escuela Austríaca.

En la actualidad también es presidente de LLA en la provincia de La Pampa y posiblemente candidato en el 2027.