Alejandra Monteoliva

Alejandra Susana Monteoliva nació en Córdoba el 30 de agosto de 1970. Es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y es magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional por la Universidad de los Andes (Colombia).

Profesora e Investigadora en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas en diferentes universidades de Colombia y Argentina. Fue directora de la Carrera de Ciencia Política, de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública y Coordinó el Centro de Estudios en Gobernabilidad Local de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Fundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana.

Se define como "experta en gestión de proyectos y articulación de procesos con diferentes actores territoriales en zonas críticas", ha participado en escenarios de resolución de conflictos y se ha especializado en políticas y programas de seguridad, especialmente en gestión de datos e información, análisis delictual y operaciones policiales. Cuenta con amplia experiencia de trabajo coordinado con diferentes fuerzas de seguridad en América Latina.

Se desempeña como consultora internacional para organismos multilaterales (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo), para empresas del sector minero energético y asesora de gobiernos (Honduras, El Salvador y Colombia) en materia de políticas públicas, planificación y proyectos, gestión del desarrollo y seguridad. En Colombia residió durante un tiempo, período en el que trabajó junto al entonces director general de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, y donde fue secuestrada temporalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2013 fue ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba, durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota. Durante este período sucedieron los paros policiales en Argentina de 2013, siendo Córdoba una de las provincias más afectadas. Por este motivo renunció en diciembre de ese año.

Entre 2015 y 2019, se desempeñó como directora Nacional de Operaciones de Seguridad, durante la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Entre 2020 y 2024 fue asesora en operaciones de seguridad para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con la vuelta de Bullrich al ministerio de Seguridad durante la presidencia de Javier Milei, fue designada viceministra el 1° de julio de 2024.​ En noviembre de 2025, el presidente Milei la designó como ministra de Seguridad Nacional para ocupar el cargo desde diciembre, en reemplazo de Bullrich, quien dejó el cargo para asumir como senadora nacional el 10 de diciembre.