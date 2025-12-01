Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: Le agradeció a Milei por "la confianza para conducir un área estratégica"
La Senadora electa concretó formalmente su salida del Gabinete Nacional, ya que se incorporará a la Cámara Alta dentro de diez días.
“Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Javier Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, indicó Patricia Bullrich en la carta de despedida dirigida al Presidente.
Y añadió: “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.
Bullrich asumirá como senadora en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar quedará Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.
