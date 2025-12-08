Andrea Fernanda Vera

Nació el 16 de julio de 1994. Es médica. Su padre es Ramón Vera, legislador provincial y armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Junto a su padre, dirigen la fundación "Fundación Moreno Te Quiero", con la que ha realizado operativos sanitarios.

En las elecciones 2023 se presentó como candidata a intendente de Moreno, por LLA, pero perdió frente a la jefa comunal reelecta, Mariel Fernández. Actualmente, ejerce el rol de coordinadora en la Primera sección electoral de LLA.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo sexto lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.