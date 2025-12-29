Carlos Eduardo Balor

Nació el 18 de diciembre de 1961. Lo apodan "Turco". Trabajó durante cuatro décadas junto a Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui.

En todas las elecciones en las que Mussi se presentó como candidato a intendente, Balor fue su primer candidato a concejal.

Tras el fallecimiento de Juan José Mussi el 24 de noviembre de 2025, Balor, quien fue elegido primer concejal en la lista de 2023 y se desempeñaba como secretario de Obras Públicas, asume la intendencia en su reemplazo.