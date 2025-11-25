La sorpresiva muerte de Juan José Mussi, figura central del peronismo bonaerense y seis veces intendente, activó de inmediato la sucesión en Berazategui. El dirigente, que tenía 84 años, había sido reelecto en 2023 y le restaban dos años de gestión.

Ads

Según el artículo 123 de la Ley Electoral bonaerense, el reemplazo corresponde al primer concejal de la lista ganadora. Ese lugar lo ocupó Carlos “Turco” Balor, actual secretario de Obras Públicas, dirigente de absoluta confianza del fallecido jefe comunal.

Balor tuvo a su cargo áreas estratégicas vinculadas a la infraestructura y el desarrollo urbano. Su ascenso en la línea sucesoria no sorprende en el distrito: era uno de los funcionarios más cercanos a Mussi dentro del esquema oficialista.

Ads

Puede interesarte

Aunque Balor cumplirá el mandato hasta 2027, dentro del peronismo local ya empezó la discusión sobre el futuro del distrito. Los nombres que más resuenan son los de los hijos del exintendente:

Por un lado, Patricio Mussi, dos veces jefe comunal —en 2010 de manera interina y luego por mandatos propios en 2011 y 2015—, hoy dedicado a la actividad privada pero con fuerte presencia política. Y por otro, Mariel Mussi, médica, exsecretaria de Salud municipal y expresidenta del Hospital El Cruce, quien hasta ahora no expresó intención de competir.

Ads

El fallecimiento de Mussi generó repercusiones en toda la dirigencia provincial. El gobernador Axel Kicillof lo despidió como “un militante incansable y un compañero ejemplar”, mientras que Cristina Kirchner destacó que fue “un peronista de toda la vida” y envió condolencias a su familia.