La sorpresiva muerte de Juan José Mussi, histórico referente del peronismo bonaerense y seis veces intendente de Berazategui, abrió el interrogante sobre la continuidad institucional en el municipio. El dirigente había sido reelecto en 2023 y le restaban dos años de mandato.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con la normativa vigente, será Carlos “Turco” Balor quien asumirá al frente de la intendencia hasta diciembre de 2027. Balor, actual secretario de Obras Públicas, fue elegido como primer concejal de la lista oficialista en las elecciones de 2023, lo que lo ubica automáticamente como sucesor. Integra desde hace años el círculo de máxima confianza de Mussi y estuvo a cargo de áreas estratégicas vinculadas a la infraestructura y el desarrollo urbano.

Los nombres que empiezan a sonar hacia el futuro

Ads

Si bien Balor completará el mandato, la discusión política sobre el futuro del distrito ya comenzó. Dentro del peronista local, algunos nombres ligados al apellido Mussi aparecen como eventuales candidatos para el próximo periodo.

El más resonante es el de Patricio Mussi, hijo del fallecido jefe comunal. Patricio ya ocupó la intendencia en dos oportunidades: primero de manera interina en 2010 y luego por mandato propio tras ganar las elecciones de 2011 y 2015. Tras dejar la gestión, se volcó a la actividad privada, aunque su figura sigue teniendo peso político en el distrito.

Ads

Otra referencia es Mariel Mussi, también hija del exintendente. Médica al igual que su padre, fue secretaria de Salud municipal y presidió el Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Sin embargo, hasta el momento no manifestó intención de competir por la jefatura comunal.