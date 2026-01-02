El intendente de Berazategui, Carlos Balor, llevará a la empresa Edesur a la Justicia debido a los reiterados cortes de energía eléctrica registrados en la ciudad durante los últimos días.

Cabe recordar que en Berazategui los cortes de luz afectan directamente el suministro de agua potable, ya que el servicio se presta mediante pozos que funcionan con bombas eléctricas, lo que agrava el impacto sobre los vecinos.

En este marco, el jefe comunal solicitará la habilitación de la feria judicial para poder presentar la denuncia de manera inmediata, con el objetivo de que se restablezca el servicio eléctrico en forma urgente y se intime a la empresa a realizar las obras necesarias para garantizar un suministro estable y continuo.

“Al igual que Juan José Mussi, quien anteriormente también llevó a Edesur ante la Justicia, su sucesor seguirá el mismo camino con la expectativa de obtener una respuesta favorable por parte del Poder Judicial”, señalaron desde la comuna.

Cabe recordar que el 31 de diciembre a la madrugada, un apagón masivo dejó a gran parte del sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires sin energía en medio de uno de los días más calurosos del año.

