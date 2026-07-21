Fabián Horacio Fernández

Fabián Fernández es oriundo de Valentín Alsina, partido de Lanús. Es Locutor Nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), matrícula número 10.067, institución en la que cursó sus estudios entre los años 2009 y 2011. Ha sido encargado de equipos institucionales de prensa y comunicación de gobiernos y asociaciones sin fines de lucro. Cuenta con conocimiento y experiencia en el diseño de estrategias y planificación de medios, relacionamiento con la prensa, manejo de crisis y coaching, según su presentación.

Entre 2011 y 2014 trabajó en Canal 5, medio local de zona sur del Gran Buenos Aires, como conductor y columnista del noticiero “Telecreativa”.

En diciembre de 2015, Néstor Grindetti, entonces intendente de Lanús, lo convocó para integrar el equipo de Comunicación que lo acompañaría durante su gestión al frente del municipio. Fue director de Prensa y luego subsecretario de Medios de comunicación.

Para las elecciones legislativas de 2021, María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, lo convocó para integrar el equipo de comunicación de su campaña porteña rumbo a una banca de diputada nacional por la Ciudad.

Antes, fue Jefe de la oficina de prensa de la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (FAUPPA). A su vez, trabajó junto a la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG), cámara empresaria que reúne a compañías alemanas con filiales en Argentina.

Desde diciembre de 2023, se desempeñó como Gerente de Prensa y Medios de la empresa de energía YPF.

Mediante el Decreto 573/2026, fue designado Secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Reemplaza en el cargo a Javier Lanari.