Fabián Fernández fue anunciado hoy como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, un profesional en el ámbito de medios de comunicación con más de 10 años de trayectoria. El oriundo de Valentín Alsina, partido de Lanús, reemplaza en el cargo a Javier Lanari, cuya salida se confirmó hoy.

Ads

Fernández ha sido encargado de equipos institucionales de prensa y comunicación de gobiernos y asociaciones sin fines de lucro. Desde diciembre de 2023, se desempeñaba como Gerente de Prensa y Medios de la empresa de energía YPF. Cuenta con conocimiento y experiencia en el diseño de estrategias y planificación de medios, relacionamiento con la prensa, manejo de crisis y coaching, según su presentación.

Es Locutor Nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), matrícula número 10.067, institución en la que cursó sus estudios entre los años 2009 y 2011.

Ads

Entre 2011 y 2014 trabajó en el medio local Canal 5 como conductor y columnista del noticiero “Telecreativa”.

En diciembre de 2015, Néstor Grindetti, entonces intendente de Lanús, lo convocó para integrar el equipo de Comunicación que lo acompañaría durante su gestión al frente del municipio. Fue director de Prensa y luego subsecretario de Medios de comunicación.

Ads

Para las elecciones legislativas de 2021, María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, lo convocó para su campaña porteña rumbo a una banca de diputada nacional por la Ciudad en el equipo de comunicación.

Antes, fue Jefe de la oficina de prensa de la Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines (FAUPPA). A su vez, trabajó junto a la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG), cámara empresaria que reúne a compañías alemanas con filiales en Argentina.