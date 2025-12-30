Flavia Zulema Terigi

Es pedagoga, egresada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencias Sociales con orientación en educación por FLACSO, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora para la Enseñanza Primaria.

Figura de referencia en el campo pedagógico y con extensa trayectoria académica. Experta en trayectorias educativas, se la reconoce por sus aportes al estudio del recorrido de los alumnos por el sistema escolar.

Se desempeñó como docente regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y de la UBA, así como docente de posgrado de las universidades de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.​

En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2000 fue Directora General de la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la Secretaría de Educación. A partir de 2003, asume como Subsecretaria de Educación hasta 2006, durante la gestión de Jorge Telerman.

En la UNGS se desempeña desde el año 2006 como investigadora docente del área Educación del Instituto del Desarrollo Humano. También es coordinadora de la Licenciatura en Educación y coordinadora pedagógica de la escuela secundaria dependiente de dicha universidad. En 2018, Terigi fue elegida decana del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS y, desde agosto de 2022, se desempeña como rectora de la Universidad.

También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional.

En noviembre de 2025, Alberto Sileoni renuncia como director General de Cultura y Educación de la provincia y el gobernador Axel Kicillof impulsa el nombramiento de Terigi como su reemplazo.

