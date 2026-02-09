La provincia de Buenos Aires destinará más de 8.500 millones de pesos para la preparación de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. El anuncio fue realizado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, con el objetivo de asegurar espacios seguros y condiciones adecuadas para estudiantes, docentes y auxiliares en todo el territorio provincial.

La inversión llegará a los 135 distritos bonaerenses, con una distribución que contempla la cantidad de establecimientos y las necesidades particulares de cada municipio. El esquema de fondos incluye $2.050 millones en partidas ordinarias, $4.126 millones extraordinarios para mantenimiento preventivo de infraestructura y $2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador.

Según se informó oficialmente, los recursos estarán destinados a tareas clave como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores, desmalezamiento, desinfección y mantenimiento de matafuegos, además de la provisión de agua potable, artículos de limpieza y elementos de higiene personal para los establecimientos educativos.

Desde la cartera educativa remarcaron que se dará prioridad a las escuelas que hayan atravesado situaciones de emergencia, con el objetivo de evitar que los problemas edilicios pongan en riesgo el normal comienzo de las clases.

“Por séptimo año consecutivo la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires es invertir en educación para garantizar un buen inicio de ciclo lectivo”, afirmó la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, al destacar el rol del Estado en la construcción de una sociedad “más justa y equitativa”.

Desde la Provincia aseguran que la infraestructura escolar sigue siendo uno de los ejes centrales de la política educativa bonaerense. En ese marco, los trabajos se ejecutarán en articulación con los Consejos Escolares, responsables de coordinar las tareas en cada distrito y de asegurar que los fondos se destinen a las necesidades más urgentes de cada comunidad educativa.