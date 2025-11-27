Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), ya es la nueva titular del área de Educación del Gobierno bonaerense: Este miércoles por la noche, el Senado aprobó el pliego enviado por el Ejecutivo para su designación.

Ads

En el marco de una maratónica sesión, que aún continúa, Alberto Sileoni ya tiene reemplazante oficial.

Ahora el Senado avanza con temas como el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, ya aprobados por Diputados cerca de las 23.00.

Ads

Puede interesarte

Ads