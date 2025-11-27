El Senado bonaerense aprobó el pliego de designación de Flavia Terigi para la Dirección General de Cultura y Educación
La profesional reemplazará a Alberto Sileoni en la cartera educativa de Axel Kicillof.
Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), ya es la nueva titular del área de Educación del Gobierno bonaerense: Este miércoles por la noche, el Senado aprobó el pliego enviado por el Ejecutivo para su designación.
En el marco de una maratónica sesión, que aún continúa, Alberto Sileoni ya tiene reemplazante oficial.
Ahora el Senado avanza con temas como el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, ya aprobados por Diputados cerca de las 23.00.
