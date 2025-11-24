El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, presentó su renuncia por “motivos personales”, según confirmó la administración de Axel Kicillof a través de un comunicado oficial. Su lugar será ocupado por la pedagoga y actual rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Flavia Terigi, cuyo pliego será enviado esta semana a la Legislatura bonaerense para su designación.

Ads

En el mensaje difundido por el Gobierno provincial, Sileoni agradeció al gobernador “la oportunidad y el honor” de conducir el sistema educativo bonaerense y destacó que la educación haya sido “colocada en el centro de la gestión”. También repasó los ejes de su administración: transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y avances en infraestructura.

El funcionario, que fue secretario y luego ministro de Educación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aseguró sentirse “muy orgulloso” de la comunidad educativa que integran estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, gremios y familias. Además, anticipó que continuará acompañando a Kicillof “desde otros espacios”, aunque sin precisiones.

Ads

Ante la vacante, el gobernador decidió proponer a Flavia Terigi, figura de referencia en el campo pedagógico y con extensa trayectoria académica. Terigi es pedagoga formada en la UBA, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora para la Enseñanza Primaria. Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la UNGS y es docente titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional.

La nueva funcionaria de Axel Kicillof.

Durante el reciente conflicto universitario con el gobierno de Javier Milei, Terigi adquirió visibilidad pública tras participar activamente de las protestas en reclamo de mayor presupuesto para las universidades nacionales.

Ads