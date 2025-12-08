Giselle Castelnuovo

Nació el 13 de noviembre de 1979. Es abogada y se especializa en asuntos electorales.

En 2016 fue nombrada Directora del Observatorio Político Electoral. En 2018 fue nombrada Directora de Asistencia para la Reforma Política del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cuando la cartera estuvo a cargo de Rogelio Frigerio.

En 2024 fue designada Subsecretaria de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior, durante la gestión de Guillermo Francos. Siguió en el cargo hasta que resultó nombrada candidata, momento en el cual presentó la renuncia.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.