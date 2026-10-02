Gustavo Perie

Quién es
Nació en Ramallo el 25 de noviembre de 1972. Es Profesor en Tecnología Electromecánica.
Pertenece al PRO. Fue concejal y presidente del bloque Cambiemos desde 2017, donde también presidió la comisión de Presupuesto e integró las comisiones de Producción y de Seguridad.
En 2019 se presentó como candidato a intendente con Juntos por el Cambio y venció a Mauro Poletti del Frente de Todos quien no pudo lograr la reelección. El resultado fue ajustado ya que la diferencia fue de 44 votos , 47,79% a 47,60%.
En las PASO 2023 fue precandidato a intendente, en Juntos por el Cambio, pero perdió la interna ante la passaglista Cecilia Giammaria.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Ramallo
Juntos por el Cambio
2019
Intendente
Ramallo
Juntos por el Cambio
47,79% de los votos
Ramallo
Distancia a la plata300 Km
Cantidad de habitantes32.956
Superficie951,51 Km2
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