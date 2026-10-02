Gustavo Perie

Nació en Ramallo el 25 de noviembre de 1972. Es Profesor en Tecnología Electromecánica.

Pertenece al PRO. Fue concejal y presidente del bloque Cambiemos desde 2017, donde también presidió la comisión de Presupuesto e integró las comisiones de Producción y de Seguridad.

En 2019 se presentó como candidato a intendente con Juntos por el Cambio y venció a Mauro Poletti del Frente de Todos quien no pudo lograr la reelección. El resultado fue ajustado ya que la diferencia fue de 44 votos , 47,79% a 47,60%.

En las PASO 2023 fue precandidato a intendente, en Juntos por el Cambio, pero perdió la interna ante la passaglista Cecilia Giammaria.