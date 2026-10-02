La Noticia 1
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Ex Intendente

Ex Intendente

Gustavo Perie

Quién es

Nació en Ramallo el 25 de noviembre de 1972. Es Profesor en Tecnología Electromecánica.

Pertenece al PRO. Fue concejal y presidente del bloque Cambiemos desde 2017, donde también presidió la comisión de Presupuesto e integró las comisiones de Producción y de Seguridad.

En 2019 se presentó como candidato a intendente con Juntos por el Cambio y venció a Mauro Poletti del Frente de Todos quien no pudo lograr la reelección. El resultado fue ajustado ya que la diferencia fue de 44 votos , 47,79% a 47,60%.

En las PASO 2023 fue precandidato a intendente, en Juntos por el Cambio, pero perdió la interna ante la passaglista Cecilia Giammaria.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Ex Intendente

    Ramallo

    Juntos por el Cambio

  • 2019

    Intendente

    Ramallo

    Juntos por el Cambio

    47,79% de los votos

Ramallo

  • Distancia a la plata

    300 Km

  • Cantidad de habitantes

    32.956

  • Superficie

    951,51 Km2

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