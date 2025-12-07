Hernán Urien

Nació el 9 de noviembre de 1988. Posee estudios en desarrollo web y programación. En su trayectoria en el sector privado se desempeñó en compañías de diversos rubros, en puestos como asistente de proyectos y ejecutivo y director comercial.

Desde marzo de 2024 fue designado Director General de Programas de Gobierno, dependiente de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, encabezada por Karina Milei.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo quinto lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electo.