La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría y reducir subsidios al gas. La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos, 4 abstenciones y 15 ausencias.

Ads

La votación dejó una fuerte división entre los legisladores bonaerenses. Mientras los diputados alineados con La Libertad Avanza, el PRO y sectores dialoguistas acompañaron el proyecto oficialista, la mayoría de Unión por la Patria votó en contra o estuvo ausente.

Puede interesarte

Los diputados bonaerenses que votaron a favor

Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza)

Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza)

Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza)

María Florencia De Sensi (PRO)

Eduardo Falcone (MID)

Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza)

Alejandro Finocchiaro (PRO)

Álvaro García (La Libertad Avanza)

María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza)

Gladys Humenuk (La Libertad Avanza)

Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)

Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza)

Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza)

Nicolás Massot (Encuentro Federal)

Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)

Miriam Niveyro (La Libertad Avanza)

Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza)

Sebastián Pareja (La Libertad Avanza)

María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza)

Karen Reichardt (La Libertad Avanza)

Cristian Ritondo (PRO)

Javier Sánchez Wrba (PRO)

Juliana Santillán (La Libertad Avanza)

Santiago Santurio (La Libertad Avanza)

Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza)

Hernán Urien (La Libertad Avanza)

Patricia Vásquez (La Libertad Avanza)

Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza)

Martín Yeza (PRO)

Puede interesarte

Los diputados bonaerenses que votaron en contra

Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)

Santiago Cafiero (Unión por la Patria)

Carlos Castagneto (Unión por la Patria)

Nicolás del Caño (PTS - Frente de Izquierda Unidad)

Romina del Plá (Partido Obrero - FIT Unidad)

Fernanda Díaz (Unión por la Patria)

Sebastián Galmarini (Unión por la Patria)

María Teresa García (Unión por la Patria)

Juan Grabois (Unión por la Patria)

Pablo Juliano (Provincias Unidas)

Jimena López (Unión por la Patria)

Mario Manrique (Unión por la Patria)

Juan Marino (Unión por la Patria)

Fernanda Miño (Unión por la Patria)

Matías Molle (Unión por la Patria)

Roxana Monzón (Unión por la Patria)

Cecilia Moreau (Unión por la Patria)

Hugo Moyano (Unión por la Patria)

Sergio Palazzo (Unión por la Patria)

Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria)

Néstor Pitrola (Partido Obrero - FIT Unidad)

Luciana Potenza (Unión por la Patria)

Agustina Propato (Unión por la Patria)

Marina Salzmann (Unión por la Patria)

Sabrina Selva (Unión por la Patria)

Vanesa Siley (Unión por la Patria)

Julia Strada (Unión por la Patria)

Jorge Taiana (Unión por la Patria)

Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria)

Nicolás Trotta (Unión por la Patria)

María Elena Velázquez (Unión por la Patria)

Luana Volnovich (Unión por la Patria)

Natalia Zaracho (Unión por la Patria)

Puede interesarte

Los bonaerenses ausentes

Mónica Frade (Coalición Cívica)

Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria)

Máximo Kirchner (Unión por la Patria)

Marcela Pagano (Coherencia)

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal)

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)

Hugo Yasky (Unión por la Patria)

La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado. El debate generó fuertes críticas de intendentes y dirigentes opositores, que advierten que la reducción de subsidios podría impactar de lleno en las facturas de gas de miles de familias bonaerenses.

Ads

Municipios bonaerenses alcanzados por la quita de subsidios en Zona Fría

Los 77 municipios de la provincia de Buenos Aires que podrían verse afectados por la modificación del régimen de Zona Fría son:

Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Campana, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Puan, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, San Cayetano, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo y Villa Gesell.

Ads