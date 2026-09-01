Javier Alfredo Iguacel

Javier Iguacel, nacido el 16 de octubre de 1974, es ingeniero en petróleo egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Una de sus primeras tareas profesionales fue en YPF, empresa en la que estuvo desde 1997 a 1999, cuando renunció tras la privatización.

Entre 1999 y 2015 vivió en distintos lugares, como Mendoza, Neuquén y Angola, debido a su trabajo en distintas empresas petroleras, como Pecom Energía y Pluspetrol.

Oriundo de la provincia de Buenos Aires, probó suerte en la política y se presentó en 2015 como candidato a intendente por Cambiemos en Capitán Sarmiento, pero perdió las elecciones ante Oscar Ostoich, del Frente para la Victoria.

Tras ello fue designado com director de Vialidad Nacional, bajo la órbita de Guillermo Dietrich, desde donde encaró uno de los principales "caballitos de batalla" de Cambiemos como ha sido la obra pública.

En junio de 2018 asumió como Ministro de Energía en reemplazo de Juan José Aranguren. En septiembre de ese año su cargo se degradó a secretario y pasó a depender del Ministerio de Economía. Renunció el 28 de diciembre.

Luego de un tiempo alejado de la escena pública decidió competir nuevamente por la intendencia de Capitán Sarmiento en 2019, en representación de Juntos por el Cambio. Ganó la elección por 47,36% a 35,52% a Irma Negri del Frente de Todos. Fue sucedido por Fernanda Astorino, quien fuese su Secretaria de Gobierno.

Volvió a la actividad privada y en julio del 2024 fundó la empresa petrolera Bentia Energy, junto al también exfuncionario Lucas Logaldo y al empresario Lisandro Germandia.