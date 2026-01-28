“En estos días recorrí 5767 km en seis provincias. Todas las Rutas Nacionales, sin excepción, están completamente hechas mierda. Antes no era Alemania, pero ahora es Kosovo. Los privados no vinieron corriendo a arreglarlas. La motosierra de Milei la paga tu moto, tu auto, tu camión, tu micro. El abandono no es gratis”, expresó el dirigente social Juan Grabois en Twitter.

Ads

Al cruce salió Javier Iguacel, quien señaló: “Cuando hacíamos autopistas y rutas a un 40% menos que lo poco que hicieron en tus gobiernos k, decías ‘el cemento no se come’”.

“Ponete de acuerdo por favor”, finalizó el ex Jefe Municipal de Capitán Sarmiento y ex funcionario de Mauricio Macri en Nación.

Ads

Ads