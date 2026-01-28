Grabois se quejó por el estado de las rutas nacionales y Javier Iguacel lo cruzó: "Antes decías 'el cemento no se come'"
"Ponete de acuerdo", le dijo el ex Ministro de Mauricio Macri y ex Intendente de Capitán Sarmiento al Diputado Juan Grabois por sus críticas al deterioro de las rutas en el país.
“En estos días recorrí 5767 km en seis provincias. Todas las Rutas Nacionales, sin excepción, están completamente hechas mierda. Antes no era Alemania, pero ahora es Kosovo. Los privados no vinieron corriendo a arreglarlas. La motosierra de Milei la paga tu moto, tu auto, tu camión, tu micro. El abandono no es gratis”, expresó el dirigente social Juan Grabois en Twitter.
Al cruce salió Javier Iguacel, quien señaló: “Cuando hacíamos autopistas y rutas a un 40% menos que lo poco que hicieron en tus gobiernos k, decías ‘el cemento no se come’”.
“Ponete de acuerdo por favor”, finalizó el ex Jefe Municipal de Capitán Sarmiento y ex funcionario de Mauricio Macri en Nación.
