María Elena "Marita" Velázquez

María Elena Velázquez nació el 18 de septiembre de 1968. Dirigente peronista en Lomas de Zamora. Fue Concejal de Lomas de Zamora durante los periodos 2001-2004; 2005-2013 y 2019-2023. Fue secretaria de Desarrollo Social del municipio (2002).

También ocupó cargos partidarios en el Justicialismo: Secretaria de Relaciones Institucionales del PJ de Lomas de Zamora, desde 2017; Congresal Provincial del PJ en 1999, 2003, 2006-2007 y 2011; Consejera de la Rama Femenina del PJ de la Provincia de Buenos Aires (2015 a 2019 y 2020 a la fecha); y Secretaria de la Mujer del PJ de la Provincia de Buenos Aires (2017 a 2019).

En 2019 fue nuevamente electa concejal por el Frente de Todos. Pero en 2023 abandona el bloque oficialista para sumarse al espacio del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pasó a ser referente de la Rama Femenina del partido Principios y Valores.

Desde 2014 hasta 2016 fue nombrada Directora en Representación del Estado Provincial en el Directorio del Instituto de Previsión Social (IPS). También se desempeñó como coordinadora de la Región tercera del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires (2019-2022).

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo sexto lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electa.