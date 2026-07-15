María Mercedes Landivar Valerio nació el 22 de diciembre de 1978 en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Es abogada, escribana, mediadora judicial y diplomada en “Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local” (UNLP) y “Ciudades y comunidades sostenibles, resilientes e inclusivas” (UNTREF).

Pertenece a la agrupación La Cámpora. Ha sido Juez Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento de Azul e interventora del Registro del Automotor Nro. 1 de Olavarría. Estuvo al frente del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, durante cuatro años.

En las elecciones 2019 fue electa concejal de Olavarría. En las elecciones 2023 se presentó como primera candidata a diputada provincial por la séptima sección electoral, en representación de Unión por la Patria. Si bien resultó electa, no asumió la banca ya que pidió licencia para tomar posesión del cargo de Jefa de Gabinete municipal en Olavarría. Fue reemplazada por Laura Aloisi.

En julio de 2026 vuelve a la Legislatura para asumir su banca, mientras tanto ejercerá el cargo de Jefa de Gabinete municipal en forma "ad honorem".