La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Alejandro Dichiara, volvió a sesionar este lunes con la reincorporación de la olavarriense Mercedes Landivar a partir del 1 de julio. También se confirmó que en representación de la Cámara en el Consejo de la Magistratura bonaerense irán Mariano Cascallares (PJ-MDF) como titular y Sofía Vanelli (Frente Renovador) como suplente.

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En ese marco, con la presencia de excombatientes de la Guerra de Malvinas en el recinto, se aprobó sobre tablas la reforma del Régimen previsional especial para oficiales y suboficiales de excombatientes de Malvinas que no continuaron su carrera en las Fuerzas armadas y no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales para que estén incluidos en dicho Régimen. El mismo fue aprobado por más de dos tercios lo que generó una ovación en los palcos y las bancas.

El diputado de La Libertad Avanza y exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, defendió la iniciativa impulsada por el senador de Unión por la Patria, Adrián Santarelli: “La normativa vigente hasta ahora excluía injustamente a aquellos suboficiales y oficiales que tuvieron secuencias físicas y psicológicas tras la guerra de 1982 y tuvieron que pedir la baja discontinuando su carrera”. Asimismo, lamentó que históricamente el Estado haya tratado como “combatientes de segunda” a los exsoldados que tuvieron secuelas de guerra.

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Acto seguido habló Nahuel Sotelo, de La Libertad Avanza, quien reivindicó la causa Malvinas: “Hay muchas deudas que tenemos con los veteranos de Malvinas. Es una causa que no tiene distinción de bandera partidaria”.

Tras ello, habló el jefe de bloque Facundo Tignanelli, quien además de destacar la aprobación y lanzó críticas hacia el discurso de Sotelo: "Celebro que el diputado preopinante haya podido reconocer la importancia de la soberanía que tiene Malvinas en nuestro país. Porque lamentablemente el presidente de la Nación se ha referido en varias oportunidades diciendo que ‘Thatcher es excelente, era su ídola’ y nunca escuché al bloque que repudiara eso”.

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💬 » El presidente de bloque Facundo Tignanelli sobre la modificación de la ley de Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas, que incluirá a los veteranos que por consecuencias de la guerra no pudieron seguir sus carreras en las fuerzas. pic.twitter.com/gcpXWWg0KJ — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) July 13, 2026

Luego se trató el proyecto de Dichiara sobre la creación del "Área Patagónica Bonaerense” la creación de "Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires”. El mismo fue aprobado por más de dos tercios.

La iniciativa señala que en virtud de la inferioridad de las condiciones climáticas, geográficas y productivas, la medida propone beneficios impositivos permanentes, como lo son la exención del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto de Sellos para diferentes sectores de la economía.

Con esta iniciativa, se busca determinar de manera "permanente" los beneficios promocionales para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra. En la actualidad, las leyes delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de renovación cada cinco años.