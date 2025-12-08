Miriam del Carmen Niveyro

Miriam Niveyro nació el 13 de febrero de 1968 en Buenos Aires. Es vecina del municipio de Almirante Brown. Se recibió de psicopedagoga en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ). Casada con Juan Pedro Aquino, también dirigente político en su distrito.

Ingresó a la política de la mano del PRO, donde se mantuvo durante más de 10 años hasta que se alejó del partido en 2019. Llegó ahí desde el sector de Emilio Monzó y el Partido del Diálogo, siendo también referente de mujeres en el espacio. Fue coordinadora de Docentes PRO Siglo XXI, una agrupación dentro del partido amarillo.

En 2007 ocupó su primer cargo electivo al ser electa Concejal de Almirante Brown por Unión PRO. En 2015 volvió a ser electa para el cargo por Cambiemos. En 2021 fue precandidata por Juntos, pero no resultó electa.

Tras alejarse del partido amarillo y Juntos, se acercó a Sebastián Pareja, quien era armador del Partido del Diálogo, y desde 2022 pasó a integrar las filas de La Libertad Avanza.

En las elecciones 2023, fue electa Parlamentaria del Mercosur por La Libertad Avanza. En junio de 2024 fue designada directora de Acceso al Suelo Urbano dependiente del Ministerio de Economía, bajo las órdenes de Pareja.

Desde 2024 es secretaria general del Partido LLA en la provincia de Buenos Aires. Además, lanzó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) para formar cuadros del espacio violeta.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (octavo lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.