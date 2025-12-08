Néstor Pitrola

Quién es
Nació el 1 de abril de 1952 en Córdoba. Es a partir del "Cordobazo" y como integrante del centro de estudiantes que se acerca a la política contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. En 1972, siendo empleado bancario, es elegido delegado pero cae preso durante el gobierno de Isabel Perón. Se radica en Buenos Aires a partir de 1972.
Dentro del Partido Obrero fue el gran organizador del Polo Obrero, agrupación que alcanzó una importante presencia dentro del movimiento piquetero a principios del 2000. Fue candidato a Presidente (2007) por el PO.
Se presenta como candidato a diputado nacional en varias oportunidades logrando una banca recién en las legislativas del 2013 por el Frente de Izquierda que integran el PO, el PTS e Izquierda Socialista, ocupando el primer lugar en la lista.
En 2015 fue electo Diputado Nacional por el Frente de Izquierda representando a la provincia de Buenos Aires y luego le cedió la banca a Nathalia González Seligra en el marco del acuerdo de rotación de las mismas dentro del espacio.
En las elecciones 2023 se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el FIT, pero no resultó electo. Sin embargo, en diciembre de 2025, asume como reemplazo de Christian Castillo, que tomó a su vez el lugar de Nicolás del Caño en la cámara de Diputados bonaerense.
