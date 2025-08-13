Los candidatos a senadores por el Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, y el candidato a diputado Pablo Giachello, recorrieron la localidad matancera con dirigentes políticos y militantes de la zona.

Ads

Tras la polémica foto de los candidatos de la alianza La Libertad Avanza con el eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”, Del Plá señaló que “fue, antes que nada, un acto de provocación política”. “Vinieron a banalizar la consigna ´Nunca Más´, que se transformó en un emblema de la lucha por el castigo a los responsables del genocidio de la última dictadura militar”, cuestionó.

La referente del PO, indicó que desde el Frente de Izquierda, han “sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas” y que "el NUNCA MÁS hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el "metabala" Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social".

Ads

¡En Villa Celina, La Matanza, le decimos a los fachos y represores NUNCA MÁS! pic.twitter.com/5NqvmvdRKq — Romina Del Plá (@RominaDelPla) August 13, 2025

Por su parte, Pitrola sostuvo que “al Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que en Villa Celina y en innumerables barrios del Conurbano sostiene centenares de comedores populares, lucha por los salarios, las jubilaciones, la educación, la salud pública y la vivienda y milita todos los días, no se le escapa que el estado paupérrimo en el que se encuentran las barriadas de La Matanza y de la mayor parte del conurbano bonaerense es responsabilidad de todos los que gobernaron el país y la provincia en las últimas décadas”.

“Las responsabilidades de Milei y su motosierra y del peronismo, que gobernó la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 38 años, son inapelables. Kicillof dice ´bueno, bonito, bonaerense´ como un slogan, pero la Provincia se cae a pedazos”, concluyó.

Ads

Puede interesarte