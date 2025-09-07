El próximo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión no se renuevan intendentes ni gobernador, sino que se vota para diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
En la Primera Sección Electoral, que agrupa a 24 distritos del norte y oeste del conurbano, se eligen 8 senadores provinciales. Esta sección pasó a ser la que concentra el mayor padrón electoral de la Provincia, superando a la Tercera Sección en cantidad de votantes, según informó LaNoticia1.com.
Los municipios que integran la sección son: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Entre ellos, Merlo, Moreno, San Martín, Tigre, Tres de Febrero y Malvinas Argentinas concentran la mayor parte del padrón.
Las principales fuerzas presentan candidatos de peso. En Fuerza Patria, encabeza Gabriel Katopodis, acompañado por Malena Galmarini, el intendente de José C. Paz Mario Ishii y la diputada nacional Mónica Macha.
En La Libertad Avanza, la lista está liderada por el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, secundado por el exsenador Roberto Costa.
Por Somos Buenos Aires, se presenta el intendente de Tigre Julio Zamora. En tanto, el Frente de Izquierda lleva como referente a la dirigente del Partido Obrero Romina Del Plá, junto a Alejandro Bodart y Néstor Pitrola.
Entre las restantes fuerzas, figuran también como cabezas de lista: Javier Anchava (Construyendo Porvenir), Sergio Palahy Sosa (Partido Libertario), Pablo Kurpavicius Cabrera (Valores Republicanos), Martín Ayerbe Ortiz (Es con Vos Es con Nosotros), Félix Vicente Lonigro (Alianza Potencia), Eduardo Bisognin (Unión Liberal), Ignacio De Jauregui (Unión y Libertad), Lucas Correa (Movimiento Avanzada Socialista), Ernesto Alcides Arienzo (Frente Patriota Federal), Pablo Busch (Política Obrera) y Guillermo Emanuel Vidal (Tiempo de Todos).
En total, son quince listas oficializadas que competirán en la Primera Sección por las ocho bancas en juego.
Clima electoral
Estas elecciones llegan en un contexto de comicios desdoblados en la Provincia, que se realizarán en fecha distinta a las nacionales. El escenario político muestra un clima de polarización y alta expectativa, con el oficialismo intentando consolidar su mayoría legislativa y la oposición buscando crecer en el Senado. En este análisis de LaNoticia1.com se advertía que la decisión de separar los comicios bonaerenses de los nacionales buscaba dar centralidad a la discusión provincial.
Listas oficializadas – 1ª Sección (Senadores provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA. Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: APELLIDO, Nombre(s).
Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: KATOPODIS, Gabriel Nicolas▾
Titulares
Suplentes
- 1. LOMBARDI, Pablo Ignacio
- 2. MEGLIA VIVARES, Bernarda
- 3. ALVAREZ, Ricardo Emmanuel
- 4. BIRENI, Marisol
Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: ZAMORA, Julio Cesar▾
Titulares
- 1. ZAMORA, Julio Cesar
- 2. MENDOZA, Josefina
- 3. MANSILLA, Emiliano
- 4. DJEDJEIAN, Maria Margarita "Meneca"
- 5. NAVARRO, Pablo Gabriel
- 6. AVALOS, Fabiana Melina
- 7. CHEIRO, Esteban Fabricio
- 8. SOSA, Carolina Mariel
Suplentes
- 1. LIMA, Jose Maria De Dios
- 2. MORESI, Maria Victoria
- 3. PEREZ, Andres Maximiliano
- 4. OLIVIERI, Nadia Soledad
- 5. LAURIA, Luis Fernando
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: VALENZUELA, Diego▾
Titulares
- 1. VALENZUELA, Diego
- 2. BAMBACI, Maria Luz
- 3. OLIVERA, Luciano Emanuel
- 4. PIRILLO, Marisa
- 5. PALOMINO, Luis Alberto
- 6. DEL VALLE, Claudia Lorena
- 7. COSTA, Roberto Raul
- 8. CASARETTO, Marina Alejandra
Suplentes
- 1. RUMOLO, Victor Antonio
- 2. AGUILAR, Graciela Elizabeth
- 3. NIETO, Miguel Angel Alberto
- 4. SILVA SANABRIA, Claudia
- 5. TEJERINA, Ricardo Rufino
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad — Cabeza de lista: DEL PLA, Romina▾
Titulares
Suplentes
- 1. BIAGGIO, Nora Iris
- 2. BERTALOT, Federico Matias
- 3. OROÑO, Lucia Carmen
- 4. RESTIVO, Orlando Horacio
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: ANCHAVA, Javier Alejandro▾
Titulares
- 1. ANCHAVA, Javier Alejandro
- 2. ISERTE, Monica Beatriz
- 3. PURULLA, Cesar Hugo
- 4. MATTA, Erika Yanet
- 5. QUIPILDOR, Victor Hugo
- 6. CAÑETE, Monica Elvira
- 7. KLEIN VITALE, Marcos Andres
- 8. BALSAMO, Sabrina Emilce
Suplentes
- 1. RUIDIA, Luis Alberto
- 2. MEDINA, Zulma Liliana
- 3. LOPEZ, Mario Alberto
- 4. GOMEZ BRAUN, Fanny Sabrina
- 5. MENESES VEIZAGA, Fredy
Partido Libertario — Cabeza de lista: PALAHY SOSA, Sergio Miguel▾
Titulares
- 1. PALAHY SOSA, Sergio Miguel
- 2. MARTINEZ, Andrea Fabiana
- 3. RAU, Agustin Felipe
- 4. GUERRERO ROSSETTI, Adriana Carolina
- 5. GONZALEZ PAGNANELLI, Pedro Mario
- 6. MATKO, Eliana Deolinda
- 7. PUNDYK ATAMANIUK, Alejandro Emilio
- 8. TREVISAN, Betiana Carolina
Suplentes
- 1. DEMARIA, Lucas Agustin
- 2. CHAVINO, Yesica Lujan
- 3. ARZAMENDIA, Cristian Aurelio
- 4. BRACCO, Mirian Adriana
Valores Republicanos — Cabeza de lista: KURPAVICIUS CABRERA, Pablo Hernan▾
Titulares
- 1. KURPAVICIUS CABRERA, Pablo Hernan
- 2. RIVERO, Claudia Esther
- 3. CORDERA, Alejandro Alberto
- 4. GUTIERREZ, Yesica Giselle
- 5. FRIAS, Walter Gabriel
- 6. ALVAREZ, Florencia Yamila
- 7. KIPPER, Fabian Edgardo
- 8. ENRIQUE, Luciana Del Valle
Suplentes
- 1. KINDERNECHT, Raul Alberto
- 2. PASCUA, Marcela Noelia
- 3. ACOSTA, Ramon Alfredo
- 4. KECHICHIAN, Susana Beatriz
Es con Vos Es con Nosotros — Cabeza de lista: AYERBE ORTIZ, Martin Miguel▾
Titulares
- 1. AYERBE ORTIZ, Martin Miguel
- 2. CORTABERRIA, Romina Valeria
- 3. SILVA, Enrique Osvaldo
- 4. BALLINA, Maria Cristina
- 5. CACERES, Jorge Leonardo
- 6. MONTES, Ximena Paula
- 7. PERINETTI, Tomas Ramon
- 8. IÑIGUEZ, Gladis Soledad
Suplentes
- 1. LUJAN, Ricardo Antonio
- 2. LOPEZ, Mariana Isabel
- 3. ROTH, Gustavo Gabriel
- 4. LOPEZ, Liliana M Del Valle
- 5. GALLARDO, Edgardo Norberto
Alianza Potencia — Cabeza de lista: LONIGRO, Felix Vicente▾
Titulares
- 1. LONIGRO, Felix Vicente
- 2. BONIFACE, Mariangeles
- 3. BULACIO, Alejandro Jose
- 4. FELDTMANN, Maria Ines
- 5. CARDOZO, Francisco
- 6. ANDRES, Dora Cristina
- 7. DE NARDO, Bruno
- 8. SPOLTORE, Claudia Elisabet
Suplentes
- 1. LACOVARA, Jorge Alberto
- 2. RUIZ ZEBALLOS, Debora Elena
- 3. BARRIOS, Diego Ariel
- 4. SALUM, Naiara Aylen
- 5. PONCE, Nicolas Daniel
Alianza Unión Liberal — Cabeza de lista: BISOGNIN, Eduardo Maria Jose Humberto▾
Titulares
- 1. BISOGNIN, Eduardo Maria Jose Humberto
- 2. SANTILLAN, Agustina
- 3. HARENDORF, Carlos Daniel
- 4. RICCI, Delma
- 5. BARRA, Italo Benjamin
- 6. CARABAJAL, Tamara Anabel
- 7. LLORENTE, Mariano Horacio
- 8. CUEVAS, Monica Diana
Suplentes
- 1. MUÑOZ, Mariano Leonel
- 2. LAFUENTE, Maria Laura
- 3. BANDIC, Jose Maria
Alianza Unión y Libertad — Cabeza de lista: DE JAUREGUI, Ignacio Martin▾
Titulares
- 1. DE JAUREGUI, Ignacio Martin
- 2. MOREYRA, Romina Gerardina
- 3. BRESCIANI, Arnaldo Dario
- 4. MACHUCA, Cintia Susana
- 5. LAPRIDA, Jonatan Juan Marcelo
- 6. VEGA, Luisa
- 7. GALLAFENT, Norberto Jose
- 8. LOPEZ, Patricia Zulema Isabel
Suplentes
- 1. LEO, Santiago German
- 2. AGUIRRE, Marta Edith
- 3. LORENZO, Raul Omar
- 4. OJEDA, Elba Graciela
- 5. CORRADINO, Javier
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: CORREA, Lucas Matias▾
Titulares
- 1. CORREA, Lucas Matias
- 2. NUÑEZ, Andrea Solange
- 3. LACH, Alejandro Martin
- 4. ALONSO, Marina
- 5. DE ROSSI, Victor Luis
- 6. RODRIGUEZ, Maria Elena
- 7. VAZQUEZ, Luca Damian
- 8. PETRAGLIA, Maria Vanina
Suplentes
- 1. PEREZ, Nestor Edgardo
- 2. ACUÑA, Sabrina Lujan
- 3. ESCOBAR, Matias
- 4. FELOTTINI, Mariana Beatriz
- 5. FARRIOL, Guillermo Ezequiel
Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: ARIENZO, Ernesto Alcides▾
Titulares
- 1. ARIENZO, Ernesto Alcides
- 2. CARABILLO, Elsa Noemi
- 3. SOFIA, Miguel Angel
- 4. DELGADO, Claudia Beatriz
- 5. FERNANDEZ MADERO, Agustin
- 6. GONZALEZ, Ruth Yanina
- 7. SAINZ, Carlos Daniel
- 8. LABRAGA, Silvia Ines
Suplentes
- 1. GARCIA, Christian Fabian
- 2. ARZAMENDIA, Rosana Beatriz
- 3. VILLADEAMIGO, Edgardo Javier
- 4. HOYOS, Marta Susana
- 5. MUÑOZ, Eduardo Ezequiel
Política Obrera — Cabeza de lista: BUSCH, Pablo▾
Titulares
- 1. BUSCH, Pablo
- 2. URONES, Patricia Giselle
- 3. FRIGOLI, Carlos Alberto
- 4. SALAZAR, Felisa Ines
- 5. ALTAVISTA, Walter Americo
- 6. CABRAL, Maria De Los Angeles
- 7. OCHOA, Héctor Hugo
- 8. CAPPA, Nadia Jimena
Suplentes
- 1. FRIGOLI, Bruno Damián
- 2. GIMENEZ, Claudia Susana
- 3. DEBIASE, Ruben C.
- 4. CORIA, Erica Johanna
- 5. BUSTAMANTE, Modesto Mercedes
Tiempo de Todos — Cabeza de lista: VIDAL, Guillermo Emanuel▾
Titulares
- 1. VIDAL, Guillermo Emanuel
- 2. COLOMBINI, Cristina Beatriz
- 3. GROGLIO, Alejandro Marcelo
- 4. COLOMBINI, Silvia Alejandra
- 5. MERCADO, Cesar Daniel
- 6. DOMINGUEZ, Epifania
- 7. RITHAUD, Carlos Daniel
- 8. CHAVES, Carina Beatriz
Suplentes
- 1. SOSA, Juan Carlos
- 2. ESCOBAR, Julieta Viviana
- 3. PERALTA, Ruben Ramon
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
