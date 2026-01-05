Rodrigo Aybar Perlender es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Magíster en Política, Derecho y Gestión de Universidad Austral. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia (Brasil). En el período 2016-2017 realizó una beca Humphrey en la Escuela de Asuntos Públicos de Humphrey, Universidad de Minnesota.

Cuenta con más de veinte años de trayectoria en la gestión pública a diferentes niveles. También fue vicepresidente de la Fundación Contemporánea, una ONG dirigida a capacitar a jóvenes líderes políticos.

Entre 2005 y 2007 fue funcionario en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -entre otros, se desempeñó en el rol de Director General de Atención Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público- y entre 2008 y 2010, en el gobierno de la provincia de Mendoza.

A partir del 2011 hasta 2016 se desempeñó en Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en diversas funciones, como Director General de Prestaciones, Administración de Personal y Gestión de Procesos de RR.HH.

Desde julio de 2017 a diciembre de 2019, fue Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Bajo la gestión del intendente Diego Valenzuela, a partir de diciembre de 2019, fue designado secretario de Ambiente y Servicios Públicos en el municipio de Tres de Febrero.

En las elecciones 2023, se presentó como candidata a concejal de 3 de Febrero, en el primer lugar de la lista de Juntos por el Cambio, acompañando a Valenzuela.

A partir de diciembre de 2023 pasó a ejercer funciones en el gobierno nacional. Desde diciembre de 2023 fue nombrado secretario de Innovación de la Economía Solidaria, en el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. En marzo de 2024, y hasta febrero de 2025, se desempeñó como Subsecretario de Vivienda en el Ministerio de Economía, que conduce Luis ‘Toto’ Caputo.

En diciembre de 2025, asume como intendente interino de Tres de Febrero, en reemplazo de Diego Valenzuela, quien fue electo senador de la provincia de Buenos Aires.