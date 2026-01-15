Results for America otorgó la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies al municipio de Tres de Febrero por el uso de datos de forma excepcional para informar políticas, asignar fondos, mejorar servicios, evaluar programas e involucrar a los residentes.

Según se indicó, el estándar de la certificación What Works Cities refleja las prácticas, políticas e infraestructura que los municipios necesitan tener para aprovechar al máximo los datos en la toma de decisiones.

“Obtener la Certificación Oro de Bloomberg nos llena de orgullo y refuerza nuestra promesa de gobernar en base a la evidencia. Esta confianza en los datos es lo que nos ha permitido implementar políticas públicas más efectivas, logrando un impacto directo en la vida diaria de la comunidad. Continuaremos este camino de transparencia y modernización, invirtiendo en la simplificación de la gestión y en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial para construir una administración pública eficiente y abierta”, dijo Diego Valenzuela, senador provincial de La Libertad Avanza.

Un ejemplo notable del uso de datos por parte de Tres de Febrero es el programa de Regularización Dominial de barrios, que analizó información demográfica y geográfica para planificar y ejecutar políticas que tengan por objetivo otorgar, a las familias asentadas sobre parcelas irregulares, derechos legales sobre sus viviendas. A través del mismo, 1.732 hogares participan en programas que les permitirán acceder a la escrituración de sus viviendas, resolviendo la problemática de la tenencia irregular. A la par, mediante la creación y emisión de un documento municipal (DMAD), se reconoció legalmente a más de 200 familias que hoy pueden acceder a servicios de electricidad, internet y agua.

El programa de Certificación What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y liderado por Results for America, es el estándar internacional de excelencia en datos para la gobernanza de ciudades. El standard evalúa el uso que una ciudad hace de sus datos en función de 43 criterios.

Una ciudad que alcanza entre el 51% y el 67% de los 43 criterios es reconocida con la certificación Plata, entre el 68% y el 84%, la certificación Oro, y 85% o más la certificación Platino. El programa está abierto a cualquier ciudad de América del Norte, Central o del Sur con una población de 30 habitantes o más.

"Las ciudades reconocidas por esta certificación son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando sus líderes se comprometen con una gobernanza basada en datos: resultados reales para los residentes", dijo Rochelle Haynes, directora gerente de What Works Cities de Bloomberg Philanthropies.

Y agregó: "Al obtener certificaciones o avanzar a un nivel más alto de reconocimiento, las ciudades están demostrando y fortaleciendo su dedicación en el uso de datos para impulsar el progreso y ofrecer mejores resultados. Las ciudades certificadas invierten en su capacidad del uso de datos para resolver los problemas de hoy, mientras construyen prácticas sostenibles que preparan el escenario para un futuro más resiliente e innovador”.



"La Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies es uno de los mayores esfuerzos filantrópicos de la historia para mejorar cómo los gobiernos municipales utilizan datos para mejorar la vida de las personas”, afirmó James Anderson, líder del programa de Innovación Gubernamental en Bloomberg Philanthropies.

Asimismo, indicó: “Este trabajo está ayudando a los alcaldes con visión de futuro de las Américas a llevar sus ayuntamientos al siglo XXI. Ya sea para abordar la escasez de vivienda, reducir las muertes en el tránsito o mejorar el servicio y la capacidad de respuesta a los residentes, las ciudades están aprovechando los datos, lo digital y la inteligencia artificial para enfrentar el desafío, y estamos encantados de apoyar este progreso.”